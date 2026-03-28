全香港最臭車牌「114514」賀成交 網笑：十分甚至九分的臭啊

有網友分享他成功拍下「114514」的車牌號碼。（圖擷取自@azusaki_mori社群平台「X」）

香港運輸署今（28日）舉行自訂車輛登記號碼拍賣，有網友在社群平「X」曬出有迷因梗的「114514」自訂登記號碼分配書，並稱「拍到全港最臭車牌」，貼文吸引近15萬人次觀看。

台灣、香港及日本網友喜愛的網路迷因「114514」，源自日本經典男同性戀成人片《仲夏夜之淫夢》劇中，野獸先輩一段日文台詞「いいよ！こいよ！」（好啊！來啊！）的諧音。

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香港政府為了讓車主有更多樣化的選擇，於2006年推出自訂車輛登記號碼計劃。根據該項計劃的特色，車主可自行選擇喜歡的車輛登記號碼，經運輸署審批及透過競投後，便可以使用這些自訂車輛登記號碼。

調皮網友看到這組數字被成功拍下，紛紛留言「師兄你部車是沼氣發動的嗎（惱」、「很可惜費用不是$114514」、「師兄會不會改裝成野獸痛車？」、「十分甚至九分的臭啊」、「車牌使用環保再生沼氣製作」、「掛在黑色高級車上」、「這麼臭的車牌還有存在的必要嗎（惱」、「黑色高級車（迫真）」、「這車開出去兜一圈，香港都變成臭港了」、「要是參與競標的話就會被發現是淫夢民（悲」、「先輩痛車」、「強烈建議帶到野獸邸合影」、「以後有機會我要拍個1919810」。

114514被列入拍賣車牌號碼。（圖取自香港運輸署2026年3月28日公開拍賣自訂車輛登記號碼）

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