為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    全香港最臭車牌「114514」賀成交 網笑：十分甚至九分的臭啊

    2026/03/28 21:06 即時新聞／綜合報導
    有網友分享他成功拍下「114514」的車牌號碼。（圖擷取自@azusaki_mori社群平台「X」）

    有網友分享他成功拍下「114514」的車牌號碼。（圖擷取自@azusaki_mori社群平台「X」）

    香港運輸署今（28日）舉行自訂車輛登記號碼拍賣，有網友在社群平「X」曬出有迷因梗的「114514」自訂登記號碼分配書，並稱「拍到全港最臭車牌」，貼文吸引近15萬人次觀看。

    台灣、香港及日本網友喜愛的網路迷因「114514」，源自日本經典男同性戀成人片《仲夏夜之淫夢》劇中，野獸先輩一段日文台詞「いいよ！こいよ！」（好啊！來啊！）的諧音。

    香港政府為了讓車主有更多樣化的選擇，於2006年推出自訂車輛登記號碼計劃。根據該項計劃的特色，車主可自行選擇喜歡的車輛登記號碼，經運輸署審批及透過競投後，便可以使用這些自訂車輛登記號碼。

    調皮網友看到這組數字被成功拍下，紛紛留言「師兄你部車是沼氣發動的嗎（惱」、「很可惜費用不是$114514」、「師兄會不會改裝成野獸痛車？」、「十分甚至九分的臭啊」、「車牌使用環保再生沼氣製作」、「掛在黑色高級車上」、「這麼臭的車牌還有存在的必要嗎（惱」、「黑色高級車（迫真）」、「這車開出去兜一圈，香港都變成臭港了」、「要是參與競標的話就會被發現是淫夢民（悲」、「先輩痛車」、「強烈建議帶到野獸邸合影」、「以後有機會我要拍個1919810」。

    114514被列入拍賣車牌號碼。（圖取自香港運輸署2026年3月28日公開拍賣自訂車輛登記號碼）

    114514被列入拍賣車牌號碼。（圖取自香港運輸署2026年3月28日公開拍賣自訂車輛登記號碼）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播