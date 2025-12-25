醫生怕爆！耶誕節前夕台灣人爆買日本「1500根鋼鐵香蕉」

位於日本廣島的製造商「IRON FACTORY IKEDA」昨（24）日透露，他們在耶誕節前夕收到「1500根鋼鐵香蕉」的訂單，且下單者全是台灣人。（圖擷取自@IRON_IKEDA 社群平台「X」）

位於日本廣島的製造商「IRON FACTORY IKEDA」，時常因為旗下開發全球獨創、外型十分奇特的商品「鋼鐵香蕉」（がクリスマス）成為社群熱門話題。業者昨（24）日晚間透露，他們在耶誕節前夕收到「1500根鋼鐵香蕉」的訂單，且下單者全是台灣人，讓他們感到非常好奇與不解，消息傳回台灣，也掀起各種歪樓討論。

據了解，「鋼鐵香蕉」於2023年在台灣爆紅，起因是知名臉書社團「日本行銷最前線」版主發文分享商品照片與用途，以及介紹業者自豪宣布他們家商品「目前在全世界市占率是第1名」，未料竟在社群引發轟動，並吸引大批台灣網友下單購買，訂單突然暴增的異狀也驚動業者，事後還為此發文感謝台灣人的支持與推廣。

即便事發已過去2年多，IRON FACTORY IKEDA至今仍會持續收到來自台灣的訂單，熱賣情況不減。今年平安夜，業者在官方社群平台X（原推特）透露，台灣人在耶誕節前夕跟他們買了高達1500根「鋼鐵香蕉」，消息引發台灣網友熱議，「在各大急診出現」、「買來交換禮物很有趣」、「醫生同一回覆：不可以」、「修理老公很好用，已回購」、「大腸直腸外科醫生：怎麼聖誕節後病人變多了」、「有沒有可能壞掉的是老公，這次要訂做大根的」、「路過猜一下，可能買來當交換禮物或是送朋友整人」。

另據IRON FACTORY IKEDA官網介紹，他們開發的「鋼鐵香蕉」其實是一種外型較為特殊的「鐵鎚」，不僅能在日常生活中把它當一般鐵鎚使用，還可以在攝氏1千度的環境下來使用。另外，這種鐵鎚沒設置木製把手的原因是業者收到不少顧客許願，希望能看到一款整根香蕉形狀的鐵槌，於是著手進行研發，並在2020年成功製作出來。

