她發現「這款小廢物」超好玩 台日網友齊喊︰耶誕禮物想要它！2025/12/24 20:16 即時新聞／綜合報導
日本北海道1名女子分享，她日前購買有著復活節島「摩艾石像」（Moai）外型的雪人模具回家，使用後發現意外地很好玩。（圖擷取自@wildpuchichan 社群平台「X」，本報合成）
日本寒冬來臨，多地開始降下漫天飛雪，不少民眾紛紛跑到室外賞雪、進行冬季運動或堆各種造型雪人。1名住在北海道的女子分享，她日前下定決心，要買1個適合在冬天玩雪、外型為復活節島「摩艾石像」（Moai）的雪人模具，買回家使用後發現意外地很好玩，還曬出自己的製作成果，趣味畫面引發全網熱議。
社群平台「X」（前Twitter）名為「ワイルド嫁はん（道産子）」的日本網友，21日上午分享自己購買1個看似很廢、號稱可以「無限製造摩艾雪像」的模具，她拿著這個模具去結帳時，店員直接自爆完全不知道賣場有這種商品，並在發現它有「保固卡」時，瞬間與她一起放聲大笑出來，而她購物回家後，也立即開始操作使用。
原PO表示，製作方式其實非常簡單，只要不斷將雪塞入倒過來的模具，等到無法塞入更多雪後，就能將模具往任何一處地點擺正，再慢慢打開模具的夾子，就能獲得1個外型眼窩深邃、擁有稜角分明鼻子與下顎的摩艾雪像。原PO透露，這個模具不僅讓家中孩子玩得很開心，她自己也忍不住一直拿來玩。
圖文曝光後，吸引超過400多萬人次瀏覽，網友們也紛紛笑說，「想要收到它當耶誕禮物」、「看起來在雪地裡玩會很有趣」、「如果它耐熱，我真想用它來烤個蛋糕！」、「它的用途和群馬縣特產『達摩便當』的容器很像」、「如果加入水泥，就可以做出不會融化的摩艾石像」、「我也想要這個！我要把我家前門變成復活節島！」。
台灣知名臉書社團「日本行銷最前線」版主轉發該文後，也掀起不少台灣網友討論，「勸敗ing」、「絕讚小廢物」、「我需要這個酷東西」、「今年耶誕節交換禮物就決定是它了」、「是不是也可以拿來玩沙的時候用」、「前幾天看到有人去日本玩只買到大便的」、「之前Costco在賣這擺飾時，竟也有不少人買」。
お店で見つけて— ワイルド嫁はん（道産子????） （@wildpuchichan） December 20, 2025
レジにもってったぜぇ
おいたぜぇ
店員さん「◯◯円です、、、、、ｸｩｯｯ!!」
私妹（何か漏れ出た…？????）
店員さん「ごめんなさい耐えきれなくて????こんなのあるんですね！????」
私「暫く見てたんですけど作らなきゃいけない気がして????????」
そしてレシート出てくるの多いなと思ったら… pic.twitter.com/mD0gSX9rRy
女子坦言，這個模具不僅讓家中孩子玩得很開心，也讓她自己忍不住一直拿來玩。（圖擷取自@wildpuchichan 社群平台「X」）