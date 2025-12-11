生死一瞬間！跳傘員勾住機尾懸吊4600公尺高空 斷繩自救畫面曝

澳洲運輸安全局11日公布一段驚悚影片，顯示一名跳傘員因副傘意外開啟並纏繞機尾，整個人被懸吊在4600公尺高空。該員最終利用鉤刀切斷繩索逃生。（圖取自ATSB影片）

澳洲昆士蘭州（Queensland）凱恩斯（Cairns）南部上空日前發生一起驚心動魄的跳傘事故。澳洲運輸安全局（ATSB）週四（11日）公布的調查影片顯示，一名跳傘員在躍出機艙時發生意外，導致身體被懸吊在距離地面約4600公尺的高空中，隨著飛機劇烈晃動。所幸該名跳傘員在關鍵時刻冷靜使用隨身攜帶的鉤刀切斷繩索，最終安全著陸。

據《法新社》報導，這起事件發生於今年9月，當時一組跳傘團隊正計畫進行16人的高空編隊跳傘。根據ATSB發布的影像，當第一名跳傘員準備躍出機艙時，其裝備的手把不慎勾住了飛機機翼的襟翼（wing flap），導致副傘（備用降落傘）意外啟動。

橙色的副傘瞬間在強風中展開，並迅速纏繞住飛機的尾翼結構。強大的拉力將這名跳傘員猛烈地向後甩，雙腿甚至撞擊到機身，整個人隨即如同鐘擺般被懸掛在飛機尾部下方，情況極度危急。

攝影師遭撞飛墜落 跳傘員冷靜割繩

這場混亂在幾秒鐘內發生。報告指出，當時一名正跨坐在機身外側準備拍攝的攝影師，也遭意外開啟的副傘與跳傘員撞擊，直接被迫進入自由落體狀態。影片顯示，被懸吊的跳傘員一度因驚嚇而將雙手抱住頭盔數秒，但隨即恢復鎮定。

ATSB報告描述，在懸盪於恐怖高度的過程中，該名跳傘員取出了隨身攜帶的鉤刀（hook knife），果斷切斷了纏繞的副傘繩索，讓自己脫離飛機。隨後，他成功開啟主傘，並安全降落在地面，奇蹟般生還。

這起事故也對飛機造成了嚴重威脅。ATSB指出，飛機的水平尾翼因繩索纏繞與拉扯受到「實質性損壞」，導致機師對飛機的控制能力受限。機師當下立即發出「Mayday」求救訊號，最終憑藉技術將飛機安全降落，機上其餘人員亦無大礙。

ATSB首席專員米契爾（Angus Mitchell）表示，這起事件凸顯了安全裝備的重要性，「雖然法規未強制要求，但在副傘過早開啟的情況下，攜帶鉤刀可能成為救命關鍵。」

