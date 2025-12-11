驚險畫面曝！美飛機迫降撞爛轎車 57歲女駕駛奇蹟輕傷

美國佛州公路發生小飛機迫降撞車的驚險事故。（本報合成，擷取自X）

美國佛羅里達州近日發生一起驚險航空事故，一架因引擎故障而試圖迫降的小型飛機，直接在州際公路上追撞行駛中的轎車。儘管撞擊力道猛烈、轎車嚴重毀損，但轎車駕駛與機上兩名人員亦全數平安，救援人員和目擊者都直呼萬幸。

綜合外媒報導，當地時間8日傍晚5時許，位於佛州可可市境內的95號州際公路（Interstate 95）正值交通尖峰時段。一架小型飛機試圖進行迫降，卻直接從空中俯衝而下，追撞一輛正在行駛中的轎車。飛機在接觸瞬間彈跳，削過轎車車頂後，撞上中央分隔島並滑行才停了下來，過程中因劇烈摩擦產生大量火花。

事故現場一片狼藉，受害轎車的後車廂及車頂嚴重凹陷變形，飛機的鼻輪與機身殘骸散落在州際公路上。所幸該輛轎車遭受重擊後並未翻覆，僅失控滑向右側路肩停下。

救援單位指出，駕駛轎車的57歲女性隨即被送往鄰近醫院，經檢查確認僅受輕傷。至於機上的27歲飛行員及另一名同齡乘客則未受傷。兩人均留在現場配合警方與航管單位的調查。

後方車輛駕駛柯飛（Jim Coffey）回憶，當時他開車載著兒子準備回家，親眼目睹飛機從天而降，距離他們的車子僅有幾秒鐘的差距。他直呼萬幸沒有發生爆炸，飛機上的人看起來也平安無事。

對向車道目擊事發經過的一家三口中，身為護理師的媽媽安妮（Annie Wigley）隨即翻過分隔島趕到現場協助。她表示，受傷的轎車女駕駛看起來有點頭暈，起初以為自己是被一輛卡車撞到。安妮坦言，看到事故當下，她以為情況會是一場更嚴重的「災難」。

美國聯邦航空管理局（FAA）表示，飛行員在迫降前報告了引擎問題。美國國家運輸安全委員會（NTSB）則稱，這架飛機是從佛州梅里特島（Merritt Island）起飛進行教學飛行，隨後兩個引擎都失去動力，迫使飛行員在高速公路上迫降。目前NTSB已對此事件展開調查，以釐清事故確切主因。

A small plane crash landed on a busy interstate in Merritt Island, Florida, hitting a car.



The plane experienced a "loss of power in both engines," it was known, and was attempting an emergency landing on I-95 when it hit a Toyota Camry.



The driver of the car was hospitalised… pic.twitter.com/ViZAuMJcwT — Vani Mehrotra （@vani_mehrotra） December 10, 2025

