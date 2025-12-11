為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    懶人福音！日本1飯店宣布引進「自動洗澡機」 全網瘋搶預約

    2025/12/11 20:37 即時新聞／綜合報導
    位於大阪的「道頓堀水晶酒店III」宣布，已購入自動洗澡機並正式啟用。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

    位於大阪的「道頓堀水晶酒店III」宣布，已購入自動洗澡機並正式啟用。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

    由日本Science株式會社斥資開發的「自動洗澡機」（人間洗濯機，也稱︰人類洗衣機），在今年大阪世博展出期間，因科幻設計與便利功能，受到全球各國關注，更成為世博超人氣體驗機台。近期大阪道頓堀1間飯店宣布，將正式引進1台，成為全日本首家使用該產品的飯店業者，消息轟動全網。

    綜合日媒報導，Science發言人前倉祐子指出，自動洗澡機的外觀呈膠囊狀，內部結合泡泡、溫水霧、播放音樂、全身被水流包覆「搖曳浴」等功能，在世博展出的造價為1億日圓（約新台幣2043萬元）。報導指出，原先Science只打算推出展覽用，但收到美國公司詢問是否有機會商業化，於是決定投入量產，先生產約50台測試水溫。

    根據Science透露，自動洗澡機預先規劃在醫護領域，希望能幫助長者和行動不便人士，每台零售價約6000萬日圓（約新台幣1225萬元）。世博結束後，這台充滿未來科技感的自動洗澡機，究竟會由哪家廠商或單位率先使用，也成為網路熱門話題，位於大阪的「道頓堀水晶酒店III」9日宣布，他們已購入這台機器，並正式啟用。

    飯店業者表示，將把這台自動洗澡機放進館內的特別房型，並以主打「洗滌・療癒・調整」的沉浸式放鬆體驗，能讓入住房客獲得更加舒適愜意的假期，目前已對外開放線上預約。根據預約官網顯示，自動洗澡機每次體驗時間為1.5小時，費用為1萬8000日圓（約新台幣3677元），目前僅接受2到4人團體預約。

    消息曝光後，立即在各大社群平台掀起熱烈討論，各國網友紛紛表示，「懶人福音！」、「老人z要問世了」、「也可以洗頭嗎？」、「首先我想知道浴缸乾不乾淨」、「這個應該設在機場！付費使用！」、「我希望未來每個家庭都能買得起它」、「看過《絕命終結站》就對這型的容器有陰影了」、「這是給一個人用的對吧？如果4人同時洗，其他人的污垢、糞便、汗水等髒污，都會沾到我身上呢」。

