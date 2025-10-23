為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    內湖猴哥又出沒！「落湯猴」東湖哈拉影城門口躲雨畫面曝

    2025/10/23 19:55 即時新聞／綜合報導
    位在台北市內湖區東湖的哈拉影城分享，昨（22）日門口出現一隻全身被淋濕的猴子躲雨。（圖擷取自「哈拉影城」臉書粉專）

    受到東北季風與颱風外圍環流共伴效應影響，北台灣連日降下豪大雨，讓多地傳出災情，不少被迫冒著狂風暴雨上班上學的民眾，這幾日也陸續分享各種「咕嚕咕嚕」的落湯雞畫面。位在台北市內湖區東湖的哈拉影城分享，影城門口出現一隻全身被淋濕的猴子，打趣牠疑似來避雨兼看電影，奇景掀起熱議。

    哈拉影城昨（22）日下午在臉書粉專發文，除了提醒民眾在大雨天外出，務必記得小心安全，還秀出一張照片，只見一隻全身毛髮濕透的猴子，疑似為了避雨，靜靜坐在電影院門口的牆角。目睹罕見奇客到訪，哈拉影城幽默寫下「可以來城堡躲雨順便看電影喔！」，並在事後補充透露，這隻「落湯小猴」後來不曉得去哪了。

    貼文曝光後，吸引大批網友關注與熱烈討論，「牠也想看電影」、「猴哥外出採買」、「因為雨真的很大」、「猴子都知道室內比較安全了」、「搞不好是早上坐捷運從木柵過來的」。另有人好奇，牠與上週出沒在內湖科技園區逛大街的猴子，是否為同一隻，「上週去內科面試同一位嗎？」、「東湖猴哥又出現了，這次來看電影」。

    內湖「猴子逛大街」 動保處將放籠捕捉
    台北內湖「猴子逛大街」！ 亂逛兩天抓不到 今年已逾百起通報

