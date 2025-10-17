台北內湖「猴子逛大街」！ 亂逛兩天抓不到 今年已逾百起通報

台北市內湖科技園區近期有一隻野生獼猴出沒，15日起陸續有民眾直擊「猴子逛大街」，直到今（17）日都尚未捕獲。北市動保處指出，目前正分析陸續進來的目擊通報，研判其活動路線，將視情況放置捕猴籠。（本報合成，@fionseed_chun/Threads授權提供）

台北市內湖科技園區近期有一隻野生獼猴出沒，15日起陸續有民眾直擊「猴子逛大街」，直到今（17）日都尚未捕獲。北市動保處指出，目前正分析陸續進來的目擊通報，研判其活動路線，將視情況放置捕猴籠。此外，今年截至目前為止，北市動保處共接獲103起獼猴跑進市區的目擊通報。

網友15日在Threads發文分享，台北市內湖瑞光路478巷附近，出現一隻「肥猴」在街頭悠閒晃蕩，還跑到神腦大樓去，從原PO拍攝的影片可見，這隻猴子一開始坐在巷弄的樹蔭下，隨後大搖大擺走向一處公司大樓，全程從容不迫，絲毫不怕生。貼文一出，網友打趣表示，「聽說這邊公司都給香蕉，所以來瑞光路面試，別大驚小怪」、「那是我同事，他等等要參加開案會議，請你撤掉這則影片」等。

北市動保處指出，目前尚未捕獲該隻獼猴，現在正分析陸續進來的目擊通報，研判其活動路線，將視情況放置捕猴籠，今年截至目前為止，北市動保處共接獲103起獼猴跑進市區的目擊通報。

動保處說明，在接獲通報，即派員前往收集、分析獼猴活動路線及熱點，並評估架設捕猴籠之可行性，因每隻獼猴的行為習性不同，捕捉所需時間變異幅度大，難以估算一個準確的平均抓捕時間，在設置捕猴籠後，曾有最快一週內捕捉，也有耗數月才完成捕捉的案例。

動保處也強調，民眾如果發現臺灣獼猴誤闖市區，請遵循不接觸、不干擾、不餵食「三不原則」並立即撥打動物保護專線1959，本處會儘速派員處理。

