為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    內湖「猴子逛大街」 動保處將放籠捕捉

    2025/10/18 05:30 記者孫唯容／台北報導

    台北市內湖科技園區近期有一隻野生獼猴出沒，十五日起陸續有民眾直擊「猴子逛大街」，直到昨都尚未捕獲。北市動保處指出，目前正分析陸續進來的目擊通報，研判其活動路線，將視情況放置捕猴籠。此外，今年截至目前為止，北市動保處共接獲一〇三起獼猴跑進市區的目擊通報，而山羌也有廿九起通報案件，穿山甲也有十二起通報案件。

    今年共103起獼猴進市區通報

    北市動保處指出，目前尚未捕獲該隻獼猴，現在正分析陸續進來的目擊通報，研判其活動路線，將視情況放置捕猴籠，今年截至目前為止，北市動保處共接獲一〇三起獼猴跑進市區的目擊通報。

    動保處說明，在接獲通報，即派員前往收集、分析獼猴活動路線及熱點，並評估架設捕猴籠之可行性，因每隻獼猴的行為習性不同，捕捉所需時間變異幅度大，難以估算一個準確的平均抓捕時間，在設置捕猴籠後，曾有最快一週內捕捉，也有耗數月才完成捕捉的案例。

    至於山羌、穿山甲部分，動保處指出，大多數的狀況是因為動物出現受傷、受困才被通報。由於每起案件性質及救援場所不同，所需花費時間亦有不同，如於大排水溝協助山羌脫困，因山羌會逃竄，可能會耗費卅分鐘至一小時不等。

    動保處也呼籲，民眾如果發現野生動物誤闖市區，遵循不接觸、不干擾、不餵食「三不原則」，發現受傷野生動物可立即撥打動物保護專線一九五九，動保處會儘速派員處理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播