內湖「猴子逛大街」 動保處將放籠捕捉

台北市內湖科技園區近期有一隻野生獼猴出沒，十五日起陸續有民眾直擊「猴子逛大街」，直到昨都尚未捕獲。北市動保處指出，目前正分析陸續進來的目擊通報，研判其活動路線，將視情況放置捕猴籠。此外，今年截至目前為止，北市動保處共接獲一〇三起獼猴跑進市區的目擊通報，而山羌也有廿九起通報案件，穿山甲也有十二起通報案件。

北市動保處指出，目前尚未捕獲該隻獼猴，現在正分析陸續進來的目擊通報，研判其活動路線，將視情況放置捕猴籠，今年截至目前為止，北市動保處共接獲一〇三起獼猴跑進市區的目擊通報。

動保處說明，在接獲通報，即派員前往收集、分析獼猴活動路線及熱點，並評估架設捕猴籠之可行性，因每隻獼猴的行為習性不同，捕捉所需時間變異幅度大，難以估算一個準確的平均抓捕時間，在設置捕猴籠後，曾有最快一週內捕捉，也有耗數月才完成捕捉的案例。

至於山羌、穿山甲部分，動保處指出，大多數的狀況是因為動物出現受傷、受困才被通報。由於每起案件性質及救援場所不同，所需花費時間亦有不同，如於大排水溝協助山羌脫困，因山羌會逃竄，可能會耗費卅分鐘至一小時不等。

動保處也呼籲，民眾如果發現野生動物誤闖市區，遵循不接觸、不干擾、不餵食「三不原則」，發現受傷野生動物可立即撥打動物保護專線一九五九，動保處會儘速派員處理。

