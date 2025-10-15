鳥兒排遺有偏好？研究曝「這車型」最容易中標

調查指出，鳥類排便時，特別容易鎖定棕色、紅色與黑色車輛，以及皮卡等大型車型，示意圖。（資料照）

你的愛車是否經常成為鳥兒的「轟炸目標」？一項調查指出，鳥類排便的確有偏好，特別容易鎖定棕色、紅色與黑色車輛，以及皮卡等大型車型。專家提醒，想降低被鳥糞攻擊的風險，應避免將車停在樹下、電線下或鳥類常出沒的地點，以減少「中彈」機率。

《紐約郵報》報導，美國汽車販售商Alan’s Factory Outlet對1000名車主進行調查發現，棕色、紅色與黑色車輛最常遭到鳥類「轟炸」，相較之下，白色與銀灰色車款則較少中標。專家解釋，鳥類的視覺與人類不同，牠們能感知紫外線光譜，使某些顏色在牠們眼中特別醒目，因而成為首選「施肥目標」。此外，車身反光或後視鏡可能會映出鳥兒自己的影像，在繁殖季節甚至可能被誤認為競爭對手，引發牠們不斷靠近、盤旋，導致「中彈」機率大增。

除了車色，車款品牌也是鳥兒選擇如廁地點的考量之一。調查顯示，吉普、雪佛蘭、道奇等車主回報愛車遭鳥糞攻擊的比例較高，尤其以大型皮卡車最常中彈。專家分析，這些車輛車身較大、面積寬廣，自然提供更多落點，容易成為鳥類心目中的理想「投彈區」。

調查進一步指出，有高達58%的車主表示，曾在同一天內多次遭遇鳥糞攻擊，甚至有29%的人直言「自己被針對」。專家表示，這樣的懷疑其實有根據。研究指出，像烏鴉這類高智商鳥類，能記住人類臉孔長達十幾年，鴿子也能根據人類過往行為辨別敵友。例如，有科學家曾觀察到鴿子會跟著曾餵食牠們的人，卻會刻意避開曾驅趕牠們的人。

為避免愛車成為鳥類的目標，專家建議，車主可選擇有遮蔽的停車空間、使用車罩，並避免將車停在樹下、電線下或鳥類常棲息的地方，可有效降低中彈機率。

