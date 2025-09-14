日醫生感動石雕手臂「血管位置正確」 網壞笑︰該不會藏真人？

日本一名醫生分享，他在參觀世博會期間，看到一尊石雕像上的手臂血管完全正確，讓他讚嘆連連，直言「很感動」。（圖擷取自@KotaroSuemitsu 社群平台「X」），

2025/09/14 23:12

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自今年4月開幕的日本「大阪・關西世博會」，吸引逾2800多萬人次入館參觀，民眾除了拍照留念，還會在社群平台分享各種參觀趣聞。近來日本一名醫生分享，他在參觀世博會期間，看到一尊石雕像上的手臂血管完全正確，讓他當場驚呼讚嘆連連直言「很感動」，文章曝光後，意外在網上掀起熱烈討論。

社群平台「X」（前Twitter）名為「シャントの医ンフルエンサー」的日本網友，自介是一名罕見疾病兼腎臟內科專家，他分享自己12日去參觀世博會時，看到擺放在義大利館的「法爾內塞的阿特拉斯」（Farnese Atlas）石雕像，其手臂血管位置從解剖學來看非常正確，讓他興奮地不斷發生驚嘆聲，一旁的家人則是無言看著他自嗨。

該文一出，吸引各國網友與醫護人員關注，還留下各種逗趣的歪樓留言，「讓我想去舔大理石」、「會不會是裡面有個真人」、「可能是請梅杜莎製造的」、「它看起來有一條很容易注射的靜脈」、「真希望每個來抽血的人，血管都這麼清楚」、「如此逼真的石雕，看起來像一個人被魔法變成了石頭，而不是用石頭雕刻出來的」。

