    3天不交配就會死！皇蛾「拒相親」 苦等2天青梅竹馬羽化

    彰化大村鄉花樹銀行舉行皇蛾「相親」，過程卻令人意料之外。（大村花樹銀行提供）

    彰化大村鄉花樹銀行舉行皇蛾「相親」，過程卻令人意料之外。（大村花樹銀行提供）

    2025/09/01 10:10

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大村鄉花樹銀行近年積極復育全世界最大的蛾類「皇蛾」，過程中常上演趣事。日前園區接到一樁「緊急相親任務」，苗栗苑裡蕭家古厝送來一隻剛羽化的母蛾，希望能與園區的公蛾繁衍後代，未料妹有情，郎無意，公蛾反而選擇等待2日後的「青梅竹馬」羽化，才順利完成交配。由於皇蛾黃金交配期僅有三天，過程讓復育人員直呼「愛情還是要兩情相悅」。

    花樹銀行創辦人郭俊銀指出，園區一年可復育超過500隻皇蛾，偶爾會接到各地委託「牽紅線」。近日剛好有一隻體型壯碩的公蛾羽化不久，園方隨即驅車北上迎回母蛾，準備安排「洞房花燭夜」，沒想到兩蛾相見卻毫無火花，一夜無動靜，隔日更發現公蛾「鬧失蹤」，一度擔心相親任務失敗。

    原來早有意中「蛾」！郭俊銀說，隔天傍晚進入復育室時，赫然發現公蛾已和另一隻剛羽化的母蛾甜蜜交配，才恍然大悟，原來這兩隻蛾在幼蟲時期就常在一起進食，可說是青梅竹馬，公蛾雖然先羽化，卻願意多等兩日，即使面對新母蛾誘惑也沒變心，可謂專情至極。

    郭俊銀解釋，其實皇蛾壽命僅約一週，因羽化後口器脫落就不再進食，全靠幼蟲期儲存的能量度過短暫生命，公蛾的黃金交配期只有三天，一旦完成交配便「精盡蟲亡」，因此幾乎不會再「劈腿」，可說用生命繁衍後代。

    郭俊銀笑說，皇蛾的交配其實也有「優生學」考量，這次順利交配的母蛾，體型比另一隻大上許多，或許是吸引公蛾的關鍵，但不管是意外還是巧合，「逼婚沒用，終究還是要兩情相悅」，昆蟲世界的愛情同樣講究緣分。

    皇蛾羽化後必須把握時間進行交配。（大村花樹銀行提供）

    皇蛾羽化後必須把握時間進行交配。（大村花樹銀行提供）

