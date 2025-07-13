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    從九州「步行1295公里」到東京 日本85歲阿嬤歷時3年完成壯舉

    日媒指出，河野久美子與合馬晶子採取分階段方式，走完北九州市徒步走到東京都的1295公里。（圖擷取自Google maps）

    日媒指出，河野久美子與合馬晶子採取分階段方式，走完北九州市徒步走到東京都的1295公里。（圖擷取自Google maps）

    2025/07/13 18:07

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕現年85歲的日本阿嬤河野久美子，平時住在北九州市小倉北區，她從數年前立志從北九州市徒步走到東京都，還邀請親戚一起加入。今年7月5日，河野久美子和好友在眾人的見證下，一起抵達抵達終點東京都日本橋，2人前後用了3年多的時間，分階段走完1295公里，順利完成這項驚人壯舉。

    綜合日媒報導，河野久美子是長距離步行健將，過去曾多次參加相關活動，本身也非常享受「步行的樂趣」。她受訪透露，自己大約從2016年開始萌生「希望體驗達成遠大目標的喜悅」的念頭，經過多方考慮，她決定進行「長征東京」，並在2021年12月5日從北九州市小倉北區的勝山公園，正式開始這項計畫。

    報導指出，河野久美子還邀請同樣熱愛步行、78歲親戚合馬晶子結伴而行，2人每天走10到30公里左右，就搭乘新幹線等交通工具返回北九州市的家中休息一段時間，再搭乘鐵路抵達前一次停下的位置，從那裡開始繼續向前行走。隨著中間歇腳處距離北九州市愈來愈遠，2人後來會選擇預計停留的地方，休息1到2天。

    河野久美子回憶，她們以1到2個月長途步行一次的頻率，持續往東京邁進，不過考量身體狀況，會避開天氣炎熱的7到8月；據2人回憶，靜岡縣與神奈川縣交界處的箱根山區，因為高低差很大，因此將該地點認為是「最累的路段」。此外，她們為了讓住在北九州市的家人放心，會透過智慧型手機發布各種資訊，以便家人掌握2人位置。

    這趟步行之旅從2021年12月啟程，直到2025年7月結束旅程，過程歷時3年7個月，河野久美子和合馬晶子在這段期間，有68天投入這項挑戰，平均每天步行約19公里。河野久美子表示，她在完成這項壯舉的當下「感到無上的幸福」，也認為此行「再度確認步行的快樂」，並立下的新目標，也就是「參加全國各地舉辦的長途步行大賽」。

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