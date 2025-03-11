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    沒看錯！「豪華套餐」1銅板搞定 日本離島旅館業者曝原因

    日本長崎縣離島一家旅館業者分享，提供的各項餐點全都只需500日圓（約新台幣124元），並附上海鮮套餐佐證。（圖擷取自@happynedaland 社群平台「X」）

    日本長崎縣離島一家旅館業者分享，提供的各項餐點全都只需500日圓（約新台幣124元），並附上海鮮套餐佐證。（圖擷取自@happynedaland 社群平台「X」）

    2025/03/11 22:45

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕開設地點靠近野生自然環境的旅館，業者通常會準備新鮮在地美食，讓旅客大飽口福。日前一家開在長崎縣離島的旅館業者分享，由於自己不擅長數學，所以旅館提供的各項餐點，全都只需500日圓（約新台幣124元），並附上超豪華的海鮮套餐佐證，美味畫面吸引逾1500多萬人瀏覽朝聖。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「そた」的日本網友，在日本長崎縣最西邊的離島「新上五島」，開設一間有提供餐點的小型旅館兼咖啡廳。就在本月9日，這名老闆分享一張館內提供的餐點，為用料十分鮮美又豐盛的海鮮套餐，不過老闆也提到，因為旅館為在離島上，因此即便這款套餐只需500日圓，上門的消費者依舊很少。

    未料，這篇貼文與美味照片發布後，短短幾日就湧入大量網友朝聖、轉發，眾人紛紛激動表示想去投宿這間旅館，「居然不是定價錯誤」、「如此美味只需550日圓嗎！？」、「光是一顆牡蠣就超過550日圓了」、「太便宜了，便宜得幾乎令人懷疑」、「我非常樂意去這間旅館消費，但賣這麼便宜，經營部分沒問題嗎？」。

    該文不只在日本掀起轟動，台灣知名臉書社團「日本行銷最前線」版主李仁毅轉發該文後，也吸引許多台灣網友關注，「便宜到嚇死人」、「該去振興日本經濟了」、「哇感覺好棒喔，真的會讓人想去玩」、「食材加烹飪成本，應該不只550日圓」、「主要是因為在離島吧，如果不是刻意要去那邊玩，光交通費可能直接就打平了」。

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