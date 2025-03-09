日本人妻編織可愛羊毛氈 「超狂成品」嚇壞老公、笑翻近千萬人

一名日本人妻分享，她購買一款商品示意圖為可愛小狗的「羊毛氈」回家嘗試編織，未料她編織好的成品與示意圖相差甚遠。（圖擷取自@oekaki_jyotatsu 社群平台「X」）

2025/03/09 15:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多人會嘗試學習各種DIY手作，不僅可以學習新技能、培養興趣，也可以藉此療癒身心。日前一名日本人妻分享，她購買一款成品示意圖為可愛小狗的「羊毛氈」（羊毛フェルト）回家嘗試編織，未料她編織好的商品與示意圖相差甚遠，不僅讓老公看了當場傻眼，更笑歪近千萬名朝聖網友。

社群平台「X」（前Twitter）名為「絵心ないOL」的日本女網友，雖然自稱是「缺乏藝術天賦」的上班族，但平時仍努力學習繪畫、編織等藝術技能。本月3日，她分享一個號稱是品種犬約克夏、她親自編織的羊毛氈成品，然而她的成品外型看起來十分詭異，彷彿外太空生物般，與DIY材料包上面示意圖的可愛約克夏毫無相似之處。

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事後原PO透露，她家老公對於這隻「狗狗」的評價是，「它看起來老態龍鍾了，還好嗎？」，令她對此哭笑不得。照片曝光後，吸引近千萬人次瀏覽，不少被逗樂的網友表示，「還以為是肉鬆」、「很像可愛的蝦子呢」、「這好像不是年紀問題了」、「泥鰍什麼時候長耳朵了？」、「感覺像嗑了什麼之後做出來的魔物」。

也有不少網友紛紛秀出自己的羊毛氈作品來安慰原PO，指出除非是天生有編織的才能，否則很多人剛開始都會編織出四不像、宛如恐怖電影或遊戲裡走出來的怪物，但只要願意持續練習，總有一天也能製作出媲美商品示意圖的精緻成品。

事後有不少網友紛紛秀出自己的羊毛氈作品來安慰原PO。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

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