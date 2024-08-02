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50歲美籍婦人遭前夫狠心綁樹上 40天沒進食骨瘦如柴

印度1名50歲美國籍婦人疑遭前夫綁在樹上，40天沒進食活活等死。（擷取自X）

印度1名50歲美國籍婦人疑遭前夫綁在樹上，40天沒進食活活等死。（擷取自X）

2024/08/02 11:57

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度孟買郊區森林近日傳出，1名50歲美國籍婦人疑似被前夫用鐵鍊綁在樹上，40天沒有進食的她瘦得不成人形，甚至無法開口說話只能用文字揭露囚禁經過。

綜合外媒報導，印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）27日1名牧羊人經過森林時聽見女子的哭聲，驚見1名50歲美國婦人庫瑪爾（Lalita Kayi Kumar）被鐵鍊綁在樹上，隨即報警求助。

當時庫瑪爾全身都是泥土，骨瘦如柴非常可憐。警方抵達現場後將樹砍倒，解開鐵鍊將她送醫治療。醫生指出，庫瑪爾似乎有精神問題，已經在她身上找到醫院處方籤可以佐證。

庫瑪爾在紙上寫下，「40天沒有食物和水。丈夫把我綁在森林裡的一棵樹上，說我會死在那裡」。她還提到自己需要接受靜脈注射食物，因為她遭注射治療嚴重精神病藥物，導致下巴顏重鎖住無法喝水。

原來庫瑪爾到印度是為了學習瑜珈，後來認識前夫並結婚，2人在泰米爾納德邦生活10年左右。近期因為1次爭吵而被對方綁在樹上，長達40天沒有進食，忍受風吹日曬雨淋。

目前印度警方將以謀殺罪、危害他人生命安全等罪嫌起訴庫瑪爾的前夫。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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