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    只因「生不出兒子」 印度婦人遭丈夫放火燒死 2女兒目睹全程

    2016年有名印度婦女只因「生不出兒子」，而被丈夫放火燒死，經過6年多的時間，死者的2名女兒終於將兇手送入監獄之中。示意圖。（歐新社）

    2016年有名印度婦女只因「生不出兒子」，而被丈夫放火燒死，經過6年多的時間，死者的2名女兒終於將兇手送入監獄之中。示意圖。（歐新社）

    2022/07/30 16:25

    〔即時新聞／綜合報導〕2016年印度婦女安奴（Anu Bansal）在家中被丈夫潑灑汽油，並親手點火將她活活燒死，丈夫做出如此冷血行徑，只因安奴遲遲生不出男孩，而她被殘忍殺害的過程也全被年幼的2名女兒目睹。事後這起事件，在當年被警方以自殺來草草結案，直到2名女兒以鮮血寫信向政治人物告發真相，此案才得以被重新調查。

    綜合外媒報導，現年20歲的菈蒂卡（Latika）和18歲的譚雅（Tanya），是死者安奴與丈夫班薩爾（Manoj Bansal）的親生女兒，6年前她們將班薩爾告上法院，她們親眼目睹班薩爾殺死母親的殘酷過程。據姐妹倆在法庭上的證言指出，雙親在2000年結婚後，班薩爾與其家族長輩希望能母親能生出兒子，但接連生下的都是女兒，因此對母親感到相當不滿，還會整日對她拳打腳踢。

    後來母親還有陸續懷孕過6次，但每次班薩爾都使用非正當管道的性別檢查，結果得知胎中嬰兒性別都為女孩時，強迫母親進行墮胎手術。後來班薩爾最終無法再容忍生不出兒子的母親，在2016年6月14日這天，與其他親戚一起將母親活活燒死，而她們則被關在房間內透過門縫目睹全程。

    菈蒂卡回憶當時的情景透露，「那天清晨的6時30分，我們被媽媽的哭聲吵醒，但我們離不開房間，因為門被外面給鎖住，只能眼睜睜看著那個惡魔放火燒死我們的媽媽」，並提到雖然她們緊急打給當地警方跟救護車，但都被冷冷拒絕，最後外婆與舅舅回應她們的求救，急忙趕到現場協助將母親送往醫院救治，但由於傷勢過重，不幸於6月20日宣告不治。

    事發之後，姐妹倆將事發經過以自己的鮮血寫了一封信，寄給北方邦首席部長索努（Akhilesh Yadav），指控警方把這起謀殺案件改為自殺來處理，才因此讓社會關注這起駭人聽聞的案件，索努立即下令警方重新徹查此案，也協助為勇敢告發的2人提供經濟援助，並協助她們接下來要面對的漫長官司。

    在歷經6年的官司後，北方邦布倫德舍赫爾（Bulandshahr）法院終於在今年7月27日對殘忍殺害妻子的班薩爾，處以終身監禁的判刑。雖然此案還有7名協助班薩爾犯案的被告，但姐妹倆委任律師夏爾馬（Sanjay Sharma）對此表示，「我們花了6年1個月又13天的時間，才終於伸張正義，決定孩子的性別不是女人的事，為什麼要如此折磨和殺害她？這真的是相當邪惡的罪刑」，並提到這對姐妹期間出庭超過了100次以上，她們都從未缺席任何1次，堅定的決心讓他深受感動，因此並未向她們索取任何費用。

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