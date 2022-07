只因「生不出兒子」 印度婦人遭丈夫放火燒死 2女兒目睹全程

2022/07/30 16:25

〔即時新聞/綜合報導〕2016年印度婦女安奴(Anu Bansal)在家中被丈夫潑灑汽油,並親手點火將她活活燒死,丈夫做出如此冷血行徑,只因安奴遲遲生不出男孩,而她被殘忍殺害的過程也全被年幼的2名女兒目睹。事後這起事件,在當年被警方以自殺來草草結案,直到2名女兒以鮮血寫信向政治人物告發真相,此案才得以被重新調查。

綜合外媒報導,現年20歲的菈蒂卡(Latika)和18歲的譚雅(Tanya),是死者安奴與丈夫班薩爾(Manoj Bansal)的親生女兒,6年前她們將班薩爾告上法院,她們親眼目睹班薩爾殺死母親的殘酷過程。據姐妹倆在法庭上的證言指出,雙親在2000年結婚後,班薩爾與其家族長輩希望能母親能生出兒子,但接連生下的都是女兒,因此對母親感到相當不滿,還會整日對她拳打腳踢。

請繼續往下閱讀...

後來母親還有陸續懷孕過6次,但每次班薩爾都使用非正當管道的性別檢查,結果得知胎中嬰兒性別都為女孩時,強迫母親進行墮胎手術。後來班薩爾最終無法再容忍生不出兒子的母親,在2016年6月14日這天,與其他親戚一起將母親活活燒死,而她們則被關在房間內透過門縫目睹全程。

菈蒂卡回憶當時的情景透露,「那天清晨的6時30分,我們被媽媽的哭聲吵醒,但我們離不開房間,因為門被外面給鎖住,只能眼睜睜看著那個惡魔放火燒死我們的媽媽」,並提到雖然她們緊急打給當地警方跟救護車,但都被冷冷拒絕,最後外婆與舅舅回應她們的求救,急忙趕到現場協助將母親送往醫院救治,但由於傷勢過重,不幸於6月20日宣告不治。

事發之後,姐妹倆將事發經過以自己的鮮血寫了一封信,寄給北方邦首席部長索努(Akhilesh Yadav),指控警方把這起謀殺案件改為自殺來處理,才因此讓社會關注這起駭人聽聞的案件,索努立即下令警方重新徹查此案,也協助為勇敢告發的2人提供經濟援助,並協助她們接下來要面對的漫長官司。

在歷經6年的官司後,北方邦布倫德舍赫爾(Bulandshahr)法院終於在今年7月27日對殘忍殺害妻子的班薩爾,處以終身監禁的判刑。雖然此案還有7名協助班薩爾犯案的被告,但姐妹倆委任律師夏爾馬(Sanjay Sharma)對此表示,「我們花了6年1個月又13天的時間,才終於伸張正義,決定孩子的性別不是女人的事,為什麼要如此折磨和殺害她?這真的是相當邪惡的罪刑」,並提到這對姐妹期間出庭超過了100次以上,她們都從未缺席任何1次,堅定的決心讓他深受感動,因此並未向她們索取任何費用。

Bulandshahr: 15 yr old Latika Bansal writes to UP CM in blood, seeks justice for her mother who was burnt alive pic.twitter.com/7xHzS6bWRl