為「寵物貓醫療費」吵架！ 84歲阿公竟活活打死結縭30年妻

美國一名84歲男子日前因為寵物貓的醫療費，與妻子發生嚴重爭持，最後竟情緒失控，活活打死結褵30多年的妻子。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，法新社）

2023/12/03 18:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州近日發生一起駭人聽聞的殺人案，84歲男子巴頓（Barton Seltmann）向警方報案，聲稱有歹徒侵入家中，導致85歲妻子瑪格麗特（Margaret Seltmann）不幸遇害。然而當警方趕到現場後，發現巴頓手、臉以及衣物上都有血跡，經調查才發現他是為了寵物貓的醫療費，失控活活打死結褵30多年的妻子。

綜合外媒報導，這起事件發生在上月28日下午2點半左右，賓州警方接到巴頓的報案，對方聲稱有一名歹徒侵入他位在下波特格羅夫鎮（Lower Pottsgrove Township）的住所，並暴力毆打妻子瑪格麗特，導致她疑似因此死亡。警方獲報趕抵現場，在廚房地板上發現了已失去生命跡象的瑪格麗特，同時發現這起事件恐怕不單純。

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警方指出，他們發現瑪格麗特的頭部有遭到鈍器攻擊的跡象，也發現巴頓的手、臉和衣物都沾有血跡，因此對他進行了調查。對此，巴頓向警方坦承，他在事發當天為了寵物貓的醫療費，和妻子發生嚴重爭執，妻子在爭持期間持刀威脅要殺他，而他則是用椅子將妻子推倒，使妻子不慎撞到地上導致昏迷。

不僅如此，巴頓趁著妻子陷入昏迷期間，還多次用拳頭毆打妻子，甚至拿蠟燭台敲打其頭部，警方也確實在死者的屍體下，發現一把小刀和蠟燭台的玻璃碎片。事後巴頓因涉嫌謀殺罪，目前被羈押在監獄中且不得保釋。當地檢察官指出，這對夫妻所養的寵物貓，目前已經轉交給親戚照顧，但未透露引起夫妻倆爭執的寵物醫療費金額。

根據他們的親戚表示，巴頓與瑪格麗特已經結婚30幾年，看起來過去十分很幸福，然而巴頓近期常出現記憶喪失的情況，引起瑪格麗特的擔憂，擔心他可能是罹患了失智症。

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FIGHT OVER CAT VET BILL LEADS TO MURDER



84 year old Barton Seltmann was charged for the First-Degree Murder of his wife, Margaret Seltmann, in Lower Pottsgrove yesterday



Police say Margaret and Barton Seltmann were arguing about money for veterinary care of their cat when the… pic.twitter.com/ip7P4Nl4DK — PhillyCrimeUpdate （@PhillyCrimeUpd） November 30, 2023

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