為「寵物貓醫療費」吵架！ 84歲阿公竟活活打死結縭30年妻

2023/12/03 18:10

〔即時新聞/綜合報導〕美國賓州近日發生一起駭人聽聞的殺人案,84歲男子巴頓(Barton Seltmann)向警方報案,聲稱有歹徒侵入家中,導致85歲妻子瑪格麗特(Margaret Seltmann)不幸遇害。然而當警方趕到現場後,發現巴頓手、臉以及衣物上都有血跡,經調查才發現他是為了寵物貓的醫療費,失控活活打死結褵30多年的妻子。

綜合外媒報導,這起事件發生在上月28日下午2點半左右,賓州警方接到巴頓的報案,對方聲稱有一名歹徒侵入他位在下波特格羅夫鎮(Lower Pottsgrove Township)的住所,並暴力毆打妻子瑪格麗特,導致她疑似因此死亡。警方獲報趕抵現場,在廚房地板上發現了已失去生命跡象的瑪格麗特,同時發現這起事件恐怕不單純。

請繼續往下閱讀...

警方指出,他們發現瑪格麗特的頭部有遭到鈍器攻擊的跡象,也發現巴頓的手、臉和衣物都沾有血跡,因此對他進行了調查。對此,巴頓向警方坦承,他在事發當天為了寵物貓的醫療費,和妻子發生嚴重爭執,妻子在爭持期間持刀威脅要殺他,而他則是用椅子將妻子推倒,使妻子不慎撞到地上導致昏迷。

不僅如此,巴頓趁著妻子陷入昏迷期間,還多次用拳頭毆打妻子,甚至拿蠟燭台敲打其頭部,警方也確實在死者的屍體下,發現一把小刀和蠟燭台的玻璃碎片。事後巴頓因涉嫌謀殺罪,目前被羈押在監獄中且不得保釋。當地檢察官指出,這對夫妻所養的寵物貓,目前已經轉交給親戚照顧,但未透露引起夫妻倆爭執的寵物醫療費金額。

根據他們的親戚表示,巴頓與瑪格麗特已經結婚30幾年,看起來過去十分很幸福,然而巴頓近期常出現記憶喪失的情況,引起瑪格麗特的擔憂,擔心他可能是罹患了失智症。

FIGHT OVER CAT VET BILL LEADS TO MURDER



84 year old Barton Seltmann was charged for the First-Degree Murder of his wife, Margaret Seltmann, in Lower Pottsgrove yesterday



Police say Margaret and Barton Seltmann were arguing about money for veterinary care of their cat when the… pic.twitter.com/ip7P4Nl4DK