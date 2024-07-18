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14.5億元！劍龍化石拍出天價 創恐龍拍賣新紀錄

蘇富比（Sotheby's）17日在紐約拍賣有史以來最完整且保存良好的劍龍化石「Apex」。（歐新社）

蘇富比（Sotheby's）17日在紐約拍賣有史以來最完整且保存良好的劍龍化石「Apex」。（歐新社）

2024/07/18 06:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕《美聯社》17日報導，當天在紐約蘇富比拍賣公司（Sotheby's）舉行的一場備受矚目的拍賣會上，一具名為「巔峰」（Apex）的劍龍（Stegosaurus）骨骼化石以驚人的4460萬美元（約新台幣14.5億元）成交，創下恐龍化石拍賣新紀錄。

據報導，這具約1.61億年前的劍龍化石高3.35公尺、長8.2公尺，幾乎完整保存，被蘇富比譽為「有史以來最完美的劍龍標本」。化石呈現出攻擊姿態，安裝在定制鋼架上，更顯其氣勢。有趣的是，這具化石還顯示出關節炎的跡象，暗示這頭劍龍可能活到了相當高齡。

「巔峰」於2022年至2023年間在美國科羅拉多州莫法特郡（Moffat County）的私人土地上被發掘出土，距離名為「恐龍鎮」（Dinosaur）的小鎮不遠。此次成交價遠超蘇富比原先估計的400萬至600萬美元（約新台幣1.3億至1.95億元），展現出古生物化石市場的熱度。

這不是第一次恐龍化石在拍賣會上創下高價。1997年，一具霸王龍（Tyrannosaurus rex）化石以840萬美元成交；2020年，另一具霸王龍骨骼拍出3200萬美元（約新台幣10.4億元）高價；2022年，蘇富比又以超過600萬美元（約新台幣1.95億元）賣出一具戈爾戈龍（Gorgosaurus）骨骼。

然而，「巔峰」的天價成交也引發了一些爭議。部分古生物學家擔心，私人收藏可能會阻礙科學研究，認為珍貴的化石應該由公共機構保管。蘇富比拍賣公司尚未透露買家身份，外界對這具稀有劍龍化石的未來歸屬充滿好奇。隨著恐龍化石拍賣價格不斷攀升，這一領域正成為富豪們的新興收藏熱點。

報導指出，「巔峰」劍龍的天價成交無疑將進一步刺激市場熱度，也為古生物學與私人收藏之間的平衡帶來新的思考。

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