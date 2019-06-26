〈南部〉玉井芒果節 週六芒果冰棒大請客

2019-06-26

〔記者吳俊鋒／台南報導〕二○一九台南國際芒果節揭幕後，各產地活動接力展開，玉井場將於本週六舉行，主打清涼、消暑的芒果冰品，當天區公所更有五百份芒果冰棒大請客，提供遊客免費品嚐，消暑一夏。

今年的玉井芒果節產業文化活動，以「芒芒樹海玉見你」為主題，本月廿九日在當地的噍吧哖事件紀念園區登場，公所昨天熱鬧造勢。市府農業局長李朝塘與代理區長林坤益製作芒果剉冰，當地知名的冰品店家也到場，包含農會熱情小子、有間冰舖、遇見果香、光芒果子、玉井冰棧、冰上賓、讚冰店，以及玉梅芒果冰、阿月芒果冰等，聯合行銷。

玉井、楠西、南化、山上等區農會的總幹事莊文洲、郭富文、溫進添與許弘霖專程出席活動，都強調今年芒果產量雖然較多，但全力推廣下，市場價格仍很穩定，也將強化加工作業，協助平衡供需。

日前有民眾到玉井青果市場買到了整簍品質參差不齊的愛文，消費權益受損，昨天也參加造勢活動的台南農產運銷公司總經理林士傑特別說明，已追溯攤商，將進行賠償事宜。該事件嚴重影響到交易秩序，經查證屬實，已取消賣家「安心標章」的申請資格，列為黑名單，拒絕進場。

林坤益提到，玉井有「芒果的故鄉」之稱，遠近馳名，產業文化活動期間安排了才藝表演、趣味闖關、幸福彩繪及採果樂等節目，炒熱氣氛。轄內的種植面積約一千六百五十公頃，品種多樣，但以愛文為主，今年產量恢復以往水平，遊客可以大飽口福，希望透過活動，邀請民眾品嚐道地的芒果冰品，帶動地方城市觀光文化發展與國際交流，更深入認識玉井。

玉井老街商圈兩個月呷冰優惠

玉井老街商圈慶祝創下逾一．五公噸重的芒果冰金氏世界紀錄滿週年，廿九日起推出為期逾兩個月的呷冰優惠，開幕活動當天也結合台南市養鹿協會，提供三百份鹿肉免費品嚐，讓遊客消暑兼進補。

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