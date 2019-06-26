〈南部〉高雄旗津、溫州洞頭小三通？ 陳其邁︰為什麼愛說謊

2019-06-26

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄旗津與中國溫州洞頭小三通？引發各界關切，行政院副院長陳其邁昨晚透過臉書指出，私訊裡滿滿的「旗津溫州小三通」活動照片，字字充滿大家對防疫和國安的憂心，他表示，根本沒有直航事實，為什麼愛說謊？不要拿防疫開玩笑。

陳其邁表示，私訊裡滿滿的「旗津溫州小三通」相關訊息與圖片，但是主辦活動的海運公司已經解散，宣稱首航的兩艘船仍在高雄港內，高雄旗津和中國浙江省溫州洞頭都不是核准的小三通港口。

他強調，從以上三件事可以知道該活動就是謊言！因為兩岸直航為中央職權，未經許可根本不能從事直航，違法事項政府也一定會嚴查到底！他提醒，如果根本沒有直航事實 ，為什麼愛說謊？請不要拿防疫開玩笑。

網友留言，「這是通三小」、「真的是很爛，請行政院嚴查」、「 口蹄疫只差最後一週了，拜託別鬧」、「這樣的團隊真的是很傷腦筋！」

對此，民進黨、時代力量高雄市民代火力全開，對於市府官員出席有爭議活動，提出強烈批判，台灣基進黨更質疑是中國代理人的滲透？

民進黨立委賴瑞隆說，網路紛傳旗津通航溫州，造成許多鄉親擔憂與困擾，經與陸委會、交通部查明，高雄旗津港非我方開放的兩岸客貨運直航港口，也非我方開放金馬澎離島小三通港口，溫州洞頭亦非陸方開放之兩岸小三通港口，我方及陸方船舶非經許可載運貨物往來兩岸，交通部等相關主管機關可依據兩岸條例第廿八條、第廿九條及第四十條相關規定進行查處，他補充，上和海運公司目前未有任何申請程序。

時代力量市議員黃捷說，潘局長說的路線，航線完全沒申請，目前只是辦個典禮宣告，一切流程都還沒跑。就算永順二號要從馬祖轉溫州（大三通直航），也需經過申請。

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