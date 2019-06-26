〈台北都會〉新北樹林藝文大樓30日啟用 老樹融入地景

2019-06-26

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市樹林藝文綜合大樓將於三十日啟用，園區內的四棵老樹也融入大樓意象，在樹下設置木平台提供民眾乘涼休憩。新北市政府工務局表示，施工期間變更設計，讓建築物與樹木共存並融為一體。

樹林藝文綜合大樓將啟用，進駐單位包括衛生所、圖書館、新建工程處等，並有一棟可以容納五百人的演藝廳。

三榕樹、一楓香 樹下設休憩木平台

工務局指出，樹林藝文綜合大樓前身為建國公園，園區內有三棵榕樹是市府列管珍貴樹木，樹齡分別為五十至七十年，還有一棵三十年的楓香，分布在四周。

工務局表示，由於樹冠及根系範圍較廣，開挖及施工相對較為困難，為保護樹木，施工單位也變更設計，讓建築物開挖範圍不影響到老樹，將老樹融入景觀配置，在老樹旁設置木平台供民眾遊樂休憩，搭配立體化、保水化、透水化，屋頂綠化，帶動整個環境風廊。

另外，文化局以老樹為發想，在草地上將老樹樹影以藝術翻銅方式，將昆蟲紋路、小石、民眾參與的蝴蝶手印等豐富肌理融入作品中，讓民眾可以漫步體驗。

此外，透過老樹創造出來的遮蔭空間，使樹林藝文綜合大樓可以產生熱對流，產生風、提升風速，不僅降低體感溫度，也讓民眾在樹下活動休息，保留老樹的歷史記憶和生活情感。

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