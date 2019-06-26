〈北部〉《宜蘭》鄉道管理權 冬山、壯圍爭交還公所

2019-06-26

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣鄉道現由縣府統一管理維護，冬山鄉長林峻輔、壯圍鄉長沈清山昨在擴大縣務會議指出，鄉道一遇到問題，民眾誤以為是鄉公所權責，指責公所維護效率不彰，建議將管理權責交還公所；縣府回應，會請交通處研議，但現階段不宜交還鄉道路權。

國賠問題 前年移交宜縣府

宜蘭縣縣道加鄉道全長約四百五十公里，二○一七年起因各公所不想負擔道路衍生的國賠問題，將鄉道路權移給縣府接管，縣府後來推行「宜蘭縣道路管理e化系統」，即時處理道路問題，二○一七、二○一八年連續兩年獲交通部評鑑為「全國縣市政府路況養護第一名—金路獎」。

兩鄉長認維護效率不彰

不過，地方對鄉道權責頗有微詞，鄉長林峻輔、沈清山分別指出，最近收到很多鄉民埋怨，表示鄉道雜草沒除，路面凹凸不平，造成環境髒亂，矛頭指向鄉公所，讓他們承受不白之冤。

宜蘭市長江聰淵則說，宜蘭市公所對縣府管理鄉道樂觀其成，冬山鄉因鄉道比較多，若由鄉公所管理可能比較有效率，建議縣府先調查全縣十二鄉鎮市意願，提出因地制宜的政策。

縣府︰暫不交還 改善維護

縣府秘書長林茂盛說，若將道路移給公所管理，公所必須要承擔起國賠等責任，縣府暫時先不把鄉道管理權責還給公所，但會責成交通處，解決道路整修效率不彰的問題。

林茂盛說，鄉道管理縣府沒有做好，一定會去面對，例如道路草沒割、沒有及時重新鋪設柏油路面，縣府將全面檢討設法改善。

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