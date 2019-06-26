〈北部〉《桃園》「門神」概念 國三橋下籃球場彩繪搶眼

2019-06-26

〔記者許倬勛／龍潭報導〕龍潭區東龍路旁國道三號橋下籃球場，交通位置便利，是地方「籃球鬥牛聖地」，因橋墩斑駁老舊，龍潭國際青年商會邀請藝術團體「CityMarx」進駐整理，結合門神概念，為橋墩換上街頭嘻哈塗鴉，讓單調的球場進化為鮮豔的打卡勝地。

走入橋下籃球場，左右兩座橋墩上各有一名穿著嘻哈服飾、運著球的「門神」。塗鴉藝術家「八個才」表示，龍潭有龍元宮、南天宮等大廟，宗教色彩強烈，繽紛用色融合傳統元素非常協調，希望民眾會喜歡，也改變塗鴉會破壞街景的誤會。

促成美化球場的龍潭青商會會長范國華說，他從學生時代就常在橋下球場打球，對這裡有份特殊情感，一直希望龍潭有座球場可以像紐約的布魯克林，透過塗鴉展現街頭文化，讓年輕人更有歸屬感，「打起球來也更爽！」

范國華說，橋下籃球場由交通部高速公路局管理，提出塗鴉橋墩的大膽想法，一度讓管理單位捏了把冷汗，猶豫很久，幸好他們提出完善規劃，加上創作者名聲響亮，才點頭同意。

橋墩塗鴉大獲好評，青商會將於廿九日舉辦「愛。塗鴉」活動，邀請各級學校及團體共襄盛舉，讓塗鴉愛好者完成餘下的六座橋墩，第一名可獲六千元獎金，報名可洽http://reurl.cc/DMKZN。

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