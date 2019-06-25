〈北部〉尊重往生者 改善花蓮市立殯儀館解剖室

2019-06-25

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市立殯儀館的解剖室過去陰暗潮濕、通風不良、設備簡陋，對於檢察官及法醫相驗屍體時相當不方便，也對死者不敬。花蓮市公所編列預算將解剖室及檢察官臨時偵查室大改造，希望透過專業、人性、現代化的設備，能給予亡者和專業法醫最基本尊重。

市長魏嘉賢說，以前解剖室的設施及通風設備由於老舊，功能不是很理想，解剖室換上新裝，改善後的空間不僅寬敞、乾淨、明亮，配備無接縫地板、不鏽鋼壁板、錄影系統、紫外線殺菌燈及空調系統，全區採單一氣流方向，整個空間動線改善後，法醫在執行業務時可以得心應手，對於家屬及往生者更是一種尊重。

市公所指出，去年在縣府及市民代表會支持下，編列二百多萬元經費，改善解剖室及檢察官臨時偵查室，殯葬所多次參訪其他縣市殯儀館內的解剖室並且徵詢花蓮地檢署法醫意見，一舉改善解剖室過去陰暗潮濕、通風不良、設備簡陋的問題。

另外在偵查室旁也新設立了獨立的家屬休息室，可以給等候的家屬有一個不受干擾的空間。

市公所指出，偵查室內也設置攝錄影系統，具監控、錄影與對話功能，檢察官可透過攝影設備在偵訊室遙望、指揮與法醫溝通，家屬不必進入解剖室觀看親人遺體，直接從電視畫面即可全程參與觀看解剖的進行，避免再受到精神上的直接衝擊。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法