〈北部〉竹塹國樂節 7月名曲登場

2019-06-25

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕「二○一九竹塹國樂節」將在七月六日（週六）起跑，新竹市長林智堅特別推薦安排三場不同以往的戶外表演，分別是七月七日在水景廣場、七月十四日在將軍村園區以及七月廿一日在北大公園，十四場精彩的傳統樂曲饗宴不容錯過。

竹塹國樂節將於七月六日至廿八日在文化局演藝廳、水景廣場、將軍村圖書資訊園區及北大公園等地舉行，推出四場售票、七場索票、三場自由入場總計十四場系列活動，包含名家音樂會、親子音樂會、大師講座與以市民為主角的國樂小舞台等內容，以「風吹樂動」為主題，希望讓愛樂民眾感受一場場震撼磅礡的演出。

另邀請名指揮家陳中申老師將世界名曲《彼得與狼》以國樂重新編配，用國樂演奏西方經典名曲，中西樂跨界演出，重新賦予記憶中的經典名曲不一樣的味道，讓親子共同哼唱，共度愉快的夏日；新竹在地學校國樂團秉持「藝術傳承」的精神，由全國學生音樂比賽中屢獲佳績的新竹市國中、國小國樂團在七月七日演出《天籟初音》；另邀請新加坡國立大學華樂團與清華、交通兩所大學在七月廿六日演出《雙城會》。

除了音樂演出之外，另規劃大師講座，邀請琵琶首席張瑩及二胡名家楊雪主講；此外，廣受民眾歡迎好評的「國樂小舞台」活動，七月七日晚間七點在文化局水景廣場開演，歡迎各界喜愛國樂的雅士踴躍報名登台，演出者將獲贈國樂節限定文創商品。

為鼓勵民眾踴躍參與國樂節，今年規劃「聽國樂·享好禮」提供會員、樂迷、國樂小舞台演出者、開幕及戶外等限定好禮兌換：凡新竹市文化局演藝廳會員憑會員卡集滿八張售票場票券，可兌換斜背包乙個；凡報名參加七月七日國樂小舞台或集滿四張售票場票券可兌換飲料提袋乙份。

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