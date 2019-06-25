〈北部〉《桃園》大學生設計 「德馨堂」古蹟文創吸客

2019-06-25

〔記者李容萍／桃園報導〕中原大學景觀系周融駿、商設系陳靜宜、建築系葉俊麟三位老師，協助地方發展特色與保存文化資產，帶領學生了解桃園市定古蹟「陳氏祖祀德馨堂」的歷史和建築特色，運用設計與科技專業，以創新思維協助古蹟重現風華。

市定三級古蹟 閩式傳統建築

「德馨堂」陳家古厝坐落在蘆竹區南山路三段、鄰近機捷山鼻站，興建於清朝光緒年間，距今有一一九年歷史，古厝含正身、前埕、山門、圍牆，由當時人稱「猴仔師」的匠師打造，是北台灣少數保存良好的閩式傳統建築，一度被劃入機捷區段徵收範圍，在子孫奔走爭取下得以保存並獲列為市定三級古蹟。

「德馨堂」屋脊呈燕尾造型，只有當時的秀才才能興建，因緊鄰機捷，曾有建商想高價收購，但後代子孫不受利誘、堅持保留祖產，成為祠堂空間代表建築。

文創商品結合科技 老少咸宜

周融駿表示，德馨堂鄰近大古山風景區，是觀賞海景及飛機起降的知名景點，為協助地方創生及發展觀光，跨系所課程「文化創意產業研究」鼓勵學生以德馨堂的文化歷史為基礎，設計並實作相關文創衍生商品，為訪客創造互動樂趣與五感體驗，讓德馨堂不只是古蹟，也是寓教於樂的休閒場所；他舉例，有學生發展AR擴增實境還原古蹟舊貌並減少印刷品對環境的負擔，也有學生設計小朋友喜愛的立體書、長輩愛收藏的馨香草本「福祿壽」擴香石等，期望拉近不同年齡層民眾與古蹟的距離，透過文創設計讓更多人看見歷史與文化的價值。

「沒想到老房子可以用這麼有趣的方式被看見」，負責維護德馨堂的桃園市伯達宗族會總幹事陳定弘說，很感謝中原師生為德馨堂所做的文創設計，雙方正洽談授權合作的可行性，期望透過學生們的創意，賦予古蹟新的時代意義。

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