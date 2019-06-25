〈中部〉《彰化》「輾蚵機」出動 蚵農盼回收有解

2019-06-25

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉王功沿海目前堆置近十多公噸的蚵串、蚵網，五年前這些「垃圾」還有每公斤三十元的收購價，但因處理成本過高，目前回收價剩不到五元，部份蚵農視蚵串為垃圾，直接棄置在潮間帶，已嚴重威脅海洋生態，當地蚵農認為「輾蚵機」是最解決該問題最好的方式。

處理成本過高 回收商砍價只好棄置

蚵農吳漢說，蚵網一年換新一次，以往蚵串（含蚵網）回收價每公斤三十元，一車廢蚵串能賣個六千元沒問題，但五年前開始，資源回收商以處理成本過高，把回收價格砍到五元，一車廢蚵串約賣六百元，光工錢都不夠。

王功蚵藝協會理事長余季說，當外界把環保關注焦點放在遊客帶來的塑膠垃圾上，身為在地人，他更憂心蚵農帶來的蚵網尼龍繩，這些尼龍繩上結滿蚵殼，蚵殼是碳酸鈣，對環境無害，但尼龍繩時間一久，就分解成塑化微粒，威脅海洋生態，也影響人類的健康。

蚵車輾碎回收尼龍網 只怕被網絆住

他說，蚵串分為蚵殼、蚵網，兩者分開，都是有價值的回收物，蚵殼可作工業及建築原料，尼龍繩可作紡織纖維，他們曾試過把蚵串擺在蚵道上，由蚵車輾碎，數日後再回收尼龍網，惟蚵車輾壓過程會被蚵網絆住，蚵農配合意願不高。

他說，「輾蚵殼的機器」如果能就近開到潮間帶，就地輾蚵、就地回收，這種機器以高壓軋輾方式處理掉蚵殼，當蚵片成為蚵粒就有價值，剩下的尼龍繩，連一般回收商都願意收購。

農業處認為建議可行 將接觸蚵農了解

他說，溪州鄉公所為解決鄉內芭樂樹剪枝的廢材，引進「行動碎木機」，該機器車巡迴田間處理廢材，他覺得王功地區可引進類似的機器，專門軋輾蚵殼。

農業處漁業科表示，漁業垃圾確實是彰化沿海很大的問題，蚵農提出「輾蚵機」的建議確實可行，他們會進一步接觸蚵農，找出可行的方式。

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