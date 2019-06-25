〈中部〉《南投》東埔里人口成長 南光國小人數冠南投

2019-06-25

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣最大國小易主！縣府教育處統計全縣國中、小學人數，埔里鎮南光國小普通班加幼兒園學童達一三九三人，擠下草屯鎮炎峰國小一三三八人，成為全縣第一大校，南光校方對此平常心看待，強調不論學生多寡，仍要用心辦學。

加計幼兒園共1393人 擠下草屯炎峰國小

埔里鎮公所表示，近幾年市區開發向東發展，人口板塊也出現位移，從鎮民代表席次增減可看出端倪，人口成長的東埔里地區第一選區，席次由原本四席增為五席，反觀傳統市中心第三選區，因人口減少，鎮代席次從四席減為三席。

人口消長加上辦學成績，加速指標學校的磁吸效應，埔里南光國小近幾年學生數持續成長。根據縣府教育處統計，普通班加幼兒園的學生數達一三九三人，比原本第一的草屯炎峰國小一三三八人還多出五十五人，成為全縣最大國小，但若扣除幼兒園人數，炎峰國小仍以一二七九人險勝南光一二三五人，曾蟬聯多年全縣最大國小的埔里國小以一二二五人名列第三，南投國小一一七九人排名第四，這也是全縣人數破千的四所國小，人數最少的是國姓鄉南港村的港源國小，全校只有十六位學生。

國中方面，以南投市中興國中一六三一人最多，學生數最少的國中是魚池鄉明潭國中只有十一名學生，相差一百四十八倍。

對於成為全縣最大的國小，南光國小校長吳松輝表示，還是以平常心看待，在各項領域持續努力，給學童優良的學習成長環境。

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