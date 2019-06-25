〈中部〉7公噸柴油漏口湖台子港區 封港攔油

2019-06-25

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣口湖鄉台子村漁港漁用油加油站昨疑因加油機故障，造成約七公噸柴油外流到港區，海巡署人員即時發現通報漁會、環保局，先緊急封港，並以攔油繩攔油，污染未擴散至外海，環保局長張喬維表示，柴油屬揮發性高的輕油，且多數已經處理，請漁民放心。

海巡人員凌晨聞到臭味發現

張喬維指出，昨天凌晨海巡人員聞到台子漁港傳來濃濃油污臭味，趕往查看，發現漁港海面浮現一層油漬，追查後發現是港邊加油站漏油，緊急進行堵油措施，污染面積約二千五百平方公尺（換算約○．二五公頃）。

疑因加油站加油機故障肇禍

張喬維強調，該加油站是雲林區漁會經營販售中油柴油，事件發生後，中油出動油槽車及吸油幫浦協助清理殘油，六輕港務單位也出動攔油繩及吸油棉，以膠筏運到外港清污，由於 該柴油屬揮發性高的輕油，會自行揮發，對海洋污染比較小，請漁民放心。

環局：揮發性高 未擴散外海

雲林區漁會總幹事林傳育指出，該座設立在台子漁港岸邊的雲林區漁會漁用柴油加油站，超過四十年歷史，三年前更新增建改裝油槽和加油槍，昨天首次發生漏油，目前已抽乾油庫油槽內所有柴油，確認硬體沒有破損，研判可能是加油槍故障漏油，確切原因尚待調查釐清。

林傳育強調，雲林區漁會分別在口湖台子村、金湖村及台西鄉台西村設置港邊加油站，雖年年虧損，但為服務漁民仍營運，發生漏油事件漁會人員深感無奈，所幸油污尚在港區內，未擴散到外海。

漏油事件發生後，漁港管理單位一度禁止膠筏出海，中午過後開放，但漁民仍不敢出海，擔心港外養殖的吊蚵受污染，林姓漁民希望主管單位嚴格管控避免再傳出類似事件，雲林環保局表示，進一步釐清後將依相關規定查辦。

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