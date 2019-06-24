〈南部〉發現古都新魅力 台南再登日雜誌

2019-06-24

〔記者劉婉君／台南報導〕台南街景屢躍日本雜誌，繼六月中發行的日本型男設計生活雜誌「PEN」以神農街為封面，不到半個月，日本流行時尚雜誌「madame FIGARO japon」更以十八頁的篇幅，深入介紹台南的巷弄、老屋、美食、景點等，提供日本讀者旅遊台南的不同玩法。

以18頁篇幅深入介紹巷弄美食

台南的國華街、神農街、北門路，都曾登上日本雜誌的封面，「madame FIGARO japon」在本月廿日發行的八月號，以發現新魅力、尚未見過的台灣為主題，在內文以九個主題介紹台南，包括在市區散步，逛大天后宮、花園夜市、水仙宮市場，吃台南小吃浮水魚羹、牛肉湯、蚵仔煎、擔仔麵、鍋燒意麵、蝦仁飯等，還有辦桌料理、水果冰品、民宿文旅等。

成功洋芋片、芒果冰也成主角

也介紹夜間造訪的咖啡店，以及食品與文創商品為主的台南限定伴手禮，如成功啤酒與芒果口味成功洋芋片等，並以專文帶讀者認識芒果產地玉井的玉井青果市場、芒果冰店及採果體驗，與東山的農場體驗採咖啡、老宅咖啡、及曾獲得咖啡豆評鑑冠軍的咖啡店等。

市府表示，「madame FIGARO japon」為法國知名流行雜誌FIGARO的日本版，每期發行量七萬三千本，深度介紹流行服飾、旅行、藝術、家飾等主題，廣受日本年輕女性讀者好評。此次關於台南的報導，從以往的古蹟景點轉移到老街巷弄的優閒氣氛、老屋民宿、小店特色美食、各式精美雜貨等，顯示日本逐漸發現台南的多面向與可能性，越來越多日本人懂得怎麼玩台南。

市府針對日本旅客製作手冊

市府指出，農業局每年參加東京食品展，逐漸打出「台南尚青」農特產品牌的知名度，加上每年台南國際芒果節、赴日行銷芒果等努力，到台南品嘗芒果刨冰，已成為許多日本觀光客遊台的定番行程。

市府觀光旅遊局也配合日本觀光客旅遊習慣，針對旅客不同需求，製作旅遊手冊，有女子輕旅行、日式老屋懷舊之旅等，讓日本旅客來台南的玩法越來越豐富。

日本流行時尚雜誌「madame FIGARO japon」六月二十日發行的八月號，內文以十八頁介紹台南。 （台南市政府提供）

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