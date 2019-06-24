〈北部〉20年育成7品種 山苦瓜成花蓮名產

2019-06-24

〔記者游太郎／花蓮報導〕早年從原住民在野外採擷的山苦瓜，經過花蓮區農業改良場廿年研究，以雜交育種技術育成「花蓮一號」至「花蓮七號」，其中六個品種已授權生產上市，今年也獲得歐美廠商青睞，正申請保健食品上市，未來將授權以有機栽培生產，希望持續擴大為花蓮的著名特產！

六品種已上市 花蓮七號近期發表

花蓮區農改場場長杜麗華指出，現在市面上提到「山苦瓜」，就會聯想到花蓮，歷經近廿年不斷研發，已逐漸成為花蓮特色產業，也獲得農委會的重點支持，將全力協助農民促銷，讓山苦瓜不但是花蓮名產，也成為台灣的特產。

副研究員全中和表示，經雜交育種後，廿年來已成功育成「花蓮一號」至「花蓮六號」等六個中小型山苦瓜品種，也已授權生產上市，鮮果及加工保健產品，在市面上廣受消費者歡迎，今年已成功育成「花蓮七號」，近期內將公開發表。

全中和表示，目前授權技轉及上市的六個山苦瓜品種，味道和一般苦瓜相較，具有苦中帶甘的特殊口感，經烹煮後的苦甘味，口感介於栽培種大苦瓜與野生小苦瓜之間，適合鮮食、煮湯及炒食各種料理美食。

杜麗華說，已上市的六個山苦瓜品種，均具有高結實率，且果實中含高量維生素Ｃ及葉酸，不僅可做為一般蔬菜使用，經過國科會生物技術國家型計畫苦瓜研究團隊試驗研究後，證實具有很好的保健功效，含有多種優良的保健機能性成分。

搶攻保健市場 獲歐美廠商青睞

她說，除了國內的廠商外，目前已有歐洲及美國多家藥商，透過技術合作轉移方式，針對山苦瓜產品以保健食品申請上市，未來也可望冠上來自台灣，成為著名的台灣特色名產之一。

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