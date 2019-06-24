〈北部〉《桃園》石門水庫熱氣球嘉年華落幕 9天吸客23萬餘人次

2019-06-24

〔記者李容萍／大溪報導〕第四屆「桃園石門水庫熱氣球嘉年華」十五日起在石門水庫南苑草坪連辦九天，由於熱氣球活動受天氣影響，期間僅廿一日上午及十五、十九、廿、廿一日下午因為風大和下雨因素，熱氣球未立球和升空，昨壓軸最後一天因雨神報到，持續一整天降雨，讓熱氣球的立球、搭乘體驗都停止，熱氣球迷們難掩失望，只能就近遊逛水庫美景，依依不捨相約明年六月「再見」。市府觀光旅遊局統計，九天總參觀人數約廿三萬二千五百人次，較去年廿五萬人次為低。

天公不作美 最後一天未升空

熱氣球團隊指出，石門水庫因地形環山，天氣變化大，除了雨天不立球、不升空，瞬間風勢也會左右熱氣球升空；熱氣球操作團隊在活動期間清晨、下午均在現場待命，熱氣球升空前會先釋放黑色氣球「測風速」，評斷是否能升空，一年一度的石門水庫熱氣球嘉年華，民眾想搭乘熱氣球升空，全得靠天公作美。

觀光旅遊局表示，今年石門水庫熱氣球嘉年華以親子為主題，邀請超人氣電影主角「小小兵」、來自日本可愛逗趣的章魚造型熱氣球亮相，加上假日晚上七點的光雕秀，首週假日吸引超過十萬人次參觀，前天週末入園人數飆到五萬五千人次，昨日最後一天卻因降雨，只剩一萬三千五百人次。

少了熱氣球亮點，撲空的大人、小孩只好轉到草坪上的大型遊樂園遊玩、拍照，順道欣賞接近滿水位的石門水庫，也相約明年熱氣球登場時，要把握好天氣趕快來「衝一波」。

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