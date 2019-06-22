〈台北都會〉柯文哲稱頒市長獎「為選票」 學校︰是榮耀

2019-06-22

〔記者蔡亞樺／台北報導〕高雄市長韓國瑜近日與市長獎畢業生合照活動，遭男學生嗆「選總統很可笑」。市長獎冗長過程讓市長柯文哲頗有怨言，昨直言頒獎對國家、市政毫無助益，純粹是為了選票。但有學校、家長不認同，表示學生都期待能與市長合照，是個榮耀，也是肯定。

中正國中校長︰無關選舉考量

中正國中校長余國珍表示，多年來不管哪位市長，學生對於領獎與市長合照都覺得是非常榮耀的時刻與場景，父母也能一起到場參與，若市長沒來，學生家長反而會失望，這無關選舉考量，當時郝龍斌任期快結束時，柯的女兒當時在中正獲得市長獎，柯的太太陳佩琪還十分開心陪同出席頒獎與合照。

柯文哲昨接受節目專訪，主持人提到重陽敬老金發放的議題，柯卻扯到市長獎頒獎的問題。柯文哲指出，前台北市長陳水扁有兩個發明一個被他改掉，一個沒被他改掉，市長獎頒獎拍了四千張相片，需要把台北市國小、國中、高中全部集中在大安高工，花四個半天，「為什麼要頒市長獎，為了選票」。柯文哲說，「這對國家有好處？對市政有幫助嗎？沒有啊，這個很清楚是為了選票，一旦做了就很難收回來。」

柯想廢掉 99％小學生都想維持

柯文哲說，他本來想廢掉，結果做問卷調查，九十九％小學生都想維持，只好鼻子摸摸算了，「照四千張相片，閃光燈閃到最後視網膜都快壞掉」，純粹為了選票考量。

其實柯文哲第一任市長任內，認為市長親自頒獎給國中小、高中生太浪費時間，研議取消。教育局主任秘書陳素慧昨說，市長獎頒獎從陳水扁市長時代開始，在柯市長要求下，一○五學年度針對全市得獎的高中、國中小學生做問卷調查詢問是否想跟市長合影、餐敘或座談會形式，多數人仍支持拍照的方式。

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