〈中部〉《彰化》吳音寧在美演講 批「紅媒」操作假新聞

2019-06-21

〔記者顏宏駿／彰化報導〕前北農總經吳音寧卸任後極少公開露面，日前她受邀到美國的台灣僑界，以「我在北農的日子」為題進行演講，說明自己為何成為「被獵殺目標」！她說，中共藉由是「特定媒體」影響台灣的輿論，形塑「韓國瑜是賣菜郎」的成功形象，並利用「假新聞」來貶低她，而釋放假新聞的媒體面對中共時卻是「俯首聽命」，台灣人要提高警覺。

點名其領導人曾晉見中國政協主席

吳音寧逐一點名這些媒體，其領導人恰好就是上個月到北京晉見中國政協主席汪洋。她說，中共「大外宣計畫」已經全面進攻台灣，透過媒體操作議題，扭曲台灣人的思考與意識，農業是諸議題中最好操作，因為農民單純，鄉村又長期受「黑金勢力」把持，去年因為九合一選舉，她就淪為被「打擊」的目標。

她說，擺在眼前的事實，正是在她卸任後，這些媒體不再報導「北農總經理」的新聞，更不關心農業問題！去年二月廿八日，他完成北農史上單日最大量的單日成交量，隔天就有報紙聚焦「北農十二天休六天，造成價格崩跌」，農產品價格有起有落，媒體將價跌原因歸咎於休市，把「崩跌」的責任推給她。

北農任內 父母也成假新聞箭靶

吳音寧說，她成為箭靶後，特定媒體的名嘴一直宣傳：「吳音寧的北農職務是資政父親要來的！」其父親就是強力支持進行年金改革，坐領資政高薪，家裡的原生樹林成為「達官顯貴的招待所」，名嘴還列出「吳音寧家族一覽表」，直指其母親就是「北美台獨聯盟主席」，而她母親只是退休老師，更是單純的家庭主婦，一切都是「假新聞」。

吳音寧表示，這些假新聞不但要貶低她，更「捧紅」前任北農總經理韓國瑜，將他形容是很厲害、很成功的「賣菜郎」，而假新聞淪為鬥爭武器，背後的「影武者」不是國民黨，而是中共，中共早已透過媒體、社團、水利會、農會、宮廟、社區組織，影響力已全面滲透進台灣島內。

貶吳捧韓 背後影武者是中共

她說，為了讓「賣菜郎」爬上高雄市長寶座，特定媒體操作假新聞，讓中共攫取政治利益，在獵殺北農總經理這一役，獲得全面的成功，也助韓國瑜直取高雄市長大位，這些媒體至今都在影響台灣，其領導人日前都到北京晉見中國政協主席汪洋，中共藉由「大外宣計畫」，與聽話的台灣媒體「爭奪話語權」，達到影響台灣政治的目的，大家一定要提高警覺。

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