〈南部〉台南市府暑期實習 32校、116位台南子弟參與

2019-06-20

〔記者劉婉君／台南報導〕大專院校即將放暑假，市長黃偉哲昨天率領市府局處首長宣布啟動「暑期實習計畫」，共媒合卅二校、一百一十六位台南子弟，於暑假期間在市府文化、教育等局處實習，表現優秀者，未來參加市府相關人員進用招考時，有加分機會。

盼大學生了解公部門運作 拿學分

南市目前已推行「大專青年學生公部門實習工讀計畫」，今年再主動拜會大專院校，推出暑期實習計畫，黃偉哲表示，兩者的差異是工讀有薪水，實習則可賺到學分和經驗，工作接觸範圍與一般工讀也不同；在國外這樣的實習其實很多，美國前副總統錢尼即曾擔任國會實習生，後來當了副總統，還成了實習時老闆的上司。市府參考國外經驗，如果暑期試辦接受度佳，未來也會考慮在學期中進行。

表現優秀者 參加市府招考可加分

研考會主委趙卿惠指出，暑期實習對象涵蓋在全台各大專院校就讀的台南子弟，有交通、教育、文化、社福、勞工、都發、衛生、新聞、資訊及動保等，希望學生藉此機會了解公部門的運作，增進職涯探索的機會，也能讓公部門融入更多青年的聲音。計畫合約為市府、學校及學生三方簽訂，校方與市府都會針對學生表現進行考核，市府也會在實習結束後發給證明，未來參加市府招考，有加分作用。

黃偉哲說，除了公務員考試，市府進用人才時也會經過筆試及口試，在實習期間表現良好的學生，對機關運作有一些熟稔程度，將來進入公部門服務絕對有加分作用。

長榮大學校長李泳龍與台南應用科技大學副校長翁家瑞認為，學生進入公部門實習，不管對學生或老師來說，都是非常大的助益。

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