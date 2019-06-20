〈北部〉《新竹》排廢水污客雅溪 業者依過失投放毒物起訴

2019-06-20

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市香山區天鴻興業公司去年涉嫌將廢水任意排入客雅溪，造成五百公尺河道魚群無一倖免，全部暴斃，經新竹市環保局兩度到場採樣，酸鹼值均嚴重超標，全案移送新竹地檢署偵辦，檢方昨依刑法過失投放毒物罪嫌，將姚姓負責人提起公訴。

檢方調查，姚男為新竹市香山區香村路「天鴻興業股份有限公司」負責人，本應注意廢水水質，應符合放流水標準，竟任由天鴻興業廢水排放至客雅溪流域水污染管制區。

酸鹼值嚴重超標 魚群暴斃

經新竹市環境保護局去年九月八日經民眾陳情後，派員前往現場稽查，並在工廠放流口採水檢驗結果，發現當日自放流口排放的廢水，其中PH值檢測值超過六到九的法定標準，高達十一．五，嚴重超過放流水標準。

去年十月廿二日，依據民眾陳情前往稽查，發現有大貨車排放廢水，經廠內雨水溝流至廠外，經環保局現場採樣並進行檢驗結果，其中PH值檢測值高達十．二七，未符合放流水標準，且均將廢水排放至客雅溪流域水污染管制區，造成下游五百公尺河道魚群暴斃死亡，致生公共危險。全案經新竹市政府移送新竹地檢署偵辦。

檢方認定姚男所為，係犯刑法過失投放毒物罪嫌，全案提起公訴。

檢方指出，根據刑法過失投放毒物罪規定，凡投棄、放流、排出或放逸毒物或其他有害健康之物，而污染空氣 、土壤、河川或其他水體，致生公共危險者，處五年以下有期徒刑。 廠商、事業場所負責人或監督策劃人員，因事業活動而犯前項之罪者，處七年以下有期徒刑。 因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者處三年以上十年以下有期徒刑。 因過失犯罪者，處六月以下有期徒刑、拘役或五千元以下罰金。

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