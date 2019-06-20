〈北部〉《桃園》埤塘清淤違濕地保育法？ 水利會反駁

2019-06-20

〔記者謝武雄／觀音報導〕桃園市野鳥學會昨於臉書貼文，抨擊桃園農田水利會位於觀音區十一之廿號埤塘（俗名紅塘埤）屬國家級濕地，卻在未經許可情況下進行浚渫工程，違反濕地保育法不得變更地形地貌規定；桃園農田水利會總幹事黃金德表示，埤塘像水庫一樣會淤積，水利會必須定期清淤，清出的土方也將進入中油天然氣第三接收站（三接）工地，一切合法。

都市發展局都市設計科代理科長鄭緯仁表示，清理埤塘淤積並非擴大埤塘範圍，不會影響地形地貌，沒有違反濕地保育法問題，反倒是清出的土方必須移除，會發函水利會限期改善，並協助媒合土方清運場域，已確定會進入三接工地，至於現場灌水泥漿是清運土方的前期工程，有利土石清運，清運完成後即予清除。

黃金德表示，十一之廿號埤塘占地廣達廿公頃，由於淤積嚴重，去年啟動浚渫工程，產生土方擺在原埤塘範圍內並未外運，未來土方將進入三接工地，另要繳交土方稅給市政府，預估十萬立方公尺得要一百萬元。

桃園市野鳥學會理事長吳豫州表示，十一之廿號埤塘於一○六年疑遭違法填土後，每年近千隻鳳頭潛鴨棲息度冬的盛況就已不再，野鳥學會調查發現紅塘埤至少被填五分之一，去年四月發函市府至今仍未處理，學會十七日更發現機具進入填土區，還灌水泥進行工程，已明顯違反濕地保育法。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法