為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

推動修改冒犯君主罪 泰國前進黨遭勒令解散

泰國憲法法院今日下令反對派政黨前進黨解散，且前黨魁皮塔（中）等11名前進黨高層也被禁止參與政治事務10年。（路透）

泰國憲法法院今日下令反對派政黨前進黨解散，且前黨魁皮塔（中）等11名前進黨高層也被禁止參與政治事務10年。（路透）

2024/08/07 18:37

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國憲法法院今（7）日以犯下危害君主立憲制與國家安全罪行為由，勒令反對派政黨前進黨（MFP）解散，11名前進黨高層人士被法院禁止參政10年。

泰國有嚴厲的冒犯君主罪（Lese Majeste），刑法第112條規定，任何人若冒犯國王、王后或王儲，將被處以3到15年的有期徒刑。由於泰國政府引用該條法律逮捕許多政治異議分子，前進黨主張降低刑罰，要求任何冒犯君主的投訴必須由王室事務局提出。此舉碰觸敏感的王室議題，遭保守派檢舉意圖推翻君主立憲制。

《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，泰國憲法法院宣判，由於前進黨持續推動修改泰國刑法第112條，對君主立憲制和國家安全構成了威脅，因此下令該政黨解散。

除了勒令前進黨解散，法院也下令禁止去年曾角逐總理的首席顧問皮塔（Pita Limjaroenrat）等11名前進黨高層參選、創立新政黨或參與成立新政黨，此禁令期限為10年。

報導指出，餘下未被禁止參與政治事務的143名前進黨國會議員，必須在60天加入其他黨派，否則就會失去國會議員身分；有消息稱，全體前進黨國會議員接下來將轉投鮮為人知的Thinkakhao Chaovilai黨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

圖
圖
相關新聞
冒犯君主！泰國人權律師倡王室改革被判刑 聲請保釋被駁回
2023/10/01 00:23

冒犯君主！泰國人權律師倡王室改革被判刑 聲請保釋被駁回
泰國「冒犯君主罪」再添冤魂！ 28歲女權鬥士獄中絕食身亡
2024/05/15 09:37

泰國「冒犯君主罪」再添冤魂！ 28歲女權鬥士獄中絕食身亡
主張修改冒犯君主罪 泰國正妹國會議員遭判刑6年
2023/12/13 19:15

主張修改冒犯君主罪 泰國正妹國會議員遭判刑6年
史上最重刑期紀錄！ 泰男多次上網發文「批評王室」遭判刑50年
2024/01/19 14:09

史上最重刑期紀錄！ 泰男多次上網發文「批評王室」遭判刑50年
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播