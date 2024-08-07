推動修改冒犯君主罪 泰國前進黨遭勒令解散

泰國憲法法院今日下令反對派政黨前進黨解散，且前黨魁皮塔（中）等11名前進黨高層也被禁止參與政治事務10年。（路透）

2024/08/07 18:37

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國憲法法院今（7）日以犯下危害君主立憲制與國家安全罪行為由，勒令反對派政黨前進黨（MFP）解散，11名前進黨高層人士被法院禁止參政10年。

泰國有嚴厲的冒犯君主罪（Lese Majeste），刑法第112條規定，任何人若冒犯國王、王后或王儲，將被處以3到15年的有期徒刑。由於泰國政府引用該條法律逮捕許多政治異議分子，前進黨主張降低刑罰，要求任何冒犯君主的投訴必須由王室事務局提出。此舉碰觸敏感的王室議題，遭保守派檢舉意圖推翻君主立憲制。

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《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，泰國憲法法院宣判，由於前進黨持續推動修改泰國刑法第112條，對君主立憲制和國家安全構成了威脅，因此下令該政黨解散。

除了勒令前進黨解散，法院也下令禁止去年曾角逐總理的首席顧問皮塔（Pita Limjaroenrat）等11名前進黨高層參選、創立新政黨或參與成立新政黨，此禁令期限為10年。

報導指出，餘下未被禁止參與政治事務的143名前進黨國會議員，必須在60天加入其他黨派，否則就會失去國會議員身分；有消息稱，全體前進黨國會議員接下來將轉投鮮為人知的Thinkakhao Chaovilai黨。

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