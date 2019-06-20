〈中部〉嘉縣議員嗆「警如組織流氓」 縣局長：無的放矢

2019-06-20

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣議會昨天縣政總質詢議程，縣議員邱銀海質詢縣警局長廖宗山時，指警察值勤態度不佳，「好像組織流氓」，人民觀感不好，要求改進；廖宗山答詢，強調「警察不會是組織流氓」，會後更發表聲明，嚴正駁斥邱的指控為「無的放矢」。

邱銀海：警察值勤態度不佳 應改進

邱銀海跟廖宗山這段引發矚目的詢答，你來我往至少八次，歷時約一分五十秒。

邱銀海表示，有百姓在講「警察好像組織流氓」，值勤態度不太好，「好像犯重案，好像殺人犯」（此指員警看待民眾的心態），態度很差，這是什麼原因？警察和百姓是最要好的，是要保護百姓，不要像組織流氓。

廖宗山：多數同仁服務態度都不錯

廖宗山回應，如果有少數同仁有這種問題會檢討，多數同仁服務態度都不錯，重申「警察不可能是組織流氓」。

邱接著說，當然不會啦，但態度啦，態度，對此，廖指議員關心的事，應該只是單純個案，並再次強調「警察機關不可能是組織流氓」。

邱又表示，希望局長拿出魄力，改一些態度，又不是犯重案，臨檢態度也不用太壞吧，對百姓可以好一點；廖宗山答詢時說，執行公權力該怎麼執行就執行。

對於邱銀海質詢內容，廖宗山會後發出聲明稿嚴正駁斥，文內提及嘉義縣警局同仁均為奉公守法、認真執勤之人民保母，在第一線打擊犯罪不遺餘力，緝毒、打詐、掃黑、肅槍、肅竊均有很好的成績，為民服務方面，實施關懷獨居老人專案、協助民眾急難救助、協尋失蹤老人、兒童等均獲得好評，未聽聞警察同仁有不良的風評，也不容許害群之馬的存在，「邱議員的指控是無的放矢」，未來，該局將更努力維護社會治安，打造嘉縣為全國最安全、最宜居的地方。

媒體關注邱銀海是否有個案可證所言，他受訪表示，是指警察值勤態度問題，臨檢大小聲，質詢是要求警察改進值勤態度，並非單指個案，對於縣警局的聲明指他「無的放矢」，他稱「不必回應」。

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