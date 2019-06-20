〈中部〉無佐證 不應濫用言論免責權

2019-06-20

記者林宜樟、陳璟民／特稿

嘉義縣議員邱銀海昨在縣議會總質詢時，朝著備詢的縣警局長廖宗山，兩度指述「警察好像是組織流氓」，如此嚴厲、驚人的重話，卻無事例佐證，結果已引坊間議論，徒增當事雙方對立。

警察局是偵辦犯罪的機關，反被說是「組織流氓」，警方斷無受得了、吞下去的空間，廖宗山在會後署名發文駁斥，是明快正確捍衛警界尊嚴之舉。

若有人在一般場合有類似本案的言行，可能涉犯刑法第一百四十條侮辱公務員／公署罪嫌，儘管依地方制度法第五十條，議員開會時有言論保障，但重話罵人卻罵得不清不楚，實在有失言論免責權的旨意，議場並非嗆聲舞台，質詢應有所本，才是王道。

民眾遇到警方臨檢，若本身有酒駕、交通違規等，常見請出民意代表「為民服務」，民代到警局、派出所「關心」警方偵處作為時，警界高層為避免「被電」，而對下屬施壓之事，過去常有所聞，但現在不同以往，多數國人支持公權力伸張，基層員警對恪守職權的意識高，民眾若因被臨檢或盤查而請民代幫忙，民代也應謹守分際，尊重警方辦案。

議員質詢提及警方值勤態度不佳，若真有此事，大可和投訴者一同召開記者會，列出警方執法不當的證據，或在議會質詢時說個明白、要求交代，信口說：「警察像是組織流氓」，只怕會讓人以為是否有個人恩怨或過節，而藉由質詢之際逞威嗆警。

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