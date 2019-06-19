〈南部〉玉井農會衝外銷 啟動愛文收購

2019-06-19

〔記者吳俊鋒／玉井報導〕玉井有「芒果故鄉」之稱，尤以深受國人歡迎的愛文遠近馳名，目前已開始量產，區農會昨天啟動收購作業，首日到貨多達三公噸，主打「熱情小子」品牌，供應內需、也強攻外銷，由於各界訂單陸續湧入，總幹事莊文洲強調「有多少、賣多少」，傾全力推廣地方優質特色。

主打熱情小子品牌 首日到貨3公噸

玉井芒果的栽種面積將近一千六百公頃，在台南僅次於楠西，為全市第二，但知名度國內最高，品種則以愛文為主。農民昨天一早就將鮮採的愛文整車運抵集貨場，收購作業忙碌不已，莊文洲加派人手之外，也跟著幫忙選果、分級，讓流程能順利進行。

不走拍賣市場 5公斤特級品賣千元

莊文洲表示，受暖冬效應影響，今年芒果早熟，因此收購作業提前展開，從首日的到貨情形，就能瞭解目前產量狀況。有別於其他農會的共同運銷模式，玉井在收購後，不走傳統拍賣市場，而是主打自家的優質品牌，以特級的熱情小子為例，五公斤售價飆到一千元。

今年產量 預估比去年多了近兩成

莊文洲指出，這一季的產量預估比去年多了將近兩成，加上中國、香港的外銷訂單已陸續湧進，使得收購作業必須儘速啟動，以利供果，未來還有日本、南韓等市場，會全力協助農民拓展通路，帶動收益。玉井區農會都以品牌行銷，嚴格分級，推廣在地優質芒果，根據統計，過去每年平均收購量都在三百公噸以上。

去年國內芒果外銷 逾半來自台南

市府農業局的資料顯示，去年國內芒果外銷總重量逾五千兩百公噸，一半以上來自台南，玉井產區舉足輕重。台灣生鮮芒果的出口市場，包含中國、香港、南韓、日本、澳門、新加坡、加拿大與馬來西亞等地，去年的外銷產值約五．四億元。

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