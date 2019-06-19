〈南部〉高市防治登革熱 各局處巡檢開罰

2019-06-19

〔記者陳文嬋、葛祐豪、黃旭磊、方志賢／高雄報導〕高市登革熱疫情發燒，今年爆發本土型登革熱二十一個確定病例，市府登革熱防疫大作戰，環保局今年一至六月十四日查獲孳生源，累計裁罰六百四十件，總金額超過九十七萬元，家戶約占八成，環保局呼籲民眾清除孳生源，經稽查勸導無效，會以廢棄物清理法，開罰一千二百至六千元。

三民區新增一確診病例 研判是金獅湖市場次波感染

高雄市三民區本土登革熱疫情延燒，昨又新增一例確診病例，為鼎盛里六十多歲女性，病患是金獅湖市場週邊攤商，研判是金獅湖市場次波感染，三民區至今累積廿例本土病例，連同二月前鎮區一例，共廿一例。

環保局也加強道路側溝清疏，長度大約一千五百公里，總共清除淤泥一萬一千多噸；民政局鎖定三民、左營、鳳山、苓雅、前鎮、鼓山區，擴大加強疫情監測及環境管理。

工務局養工處則加強巡檢各公園綠地，針對私人盆栽、物品堆放公園的行為，違者可處台幣一千五百元以上、九千元以下罰鍰。

此外，教育局長吳榕峯率官員至獅湖國小等校區找蚊子。吳榕峯說，已委託蟲媒防治廠商，利用學生休假時間於水溝集水井、車棚車道溝、地下室壁溝與陰井等處噴藥消毒，包含三民高中、獅湖國小、莊敬國小、鼎金國中、立志中學及河堤國小等六校，降低孳生病媒蚊風險。

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