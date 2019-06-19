〈北部〉花蓮富里水稻雨災 啟動收購機制

2019-06-19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣富里鄉今年一期水稻進入收穫期，但收割前夕卻在這兩週遭遇連續豪雨，造成局部地區水稻倒伏、穗上發芽，品質有受損情形；農糧署東區分署即日起至七月一日，啟動花蓮縣富里鄉災害稻穀收購機制。農糧署東區分署表示，受雨害農民可依「收購天然災害稻穀作業要點」規定，洽當地公糧業者繳售災害稻穀，另補助烘乾、包裝、堆疊費每公斤乾穀二元。

富里鄉水稻種植面積約四千多公頃，本月初梅雨鋒面來襲造成豪大雨，鄉內部份田區出現水稻倒伏，稻穀泡水導致穗上發芽。包括農糧署東區分署、花蓮區農改場、縣府、富里鄉農會、富里鄉公所、立委蕭美琴辦公室等前天到富里鄉受災田區查看，瞭解水稻受害情況。

災害穀收購至七月一日止

農糧署東區分署表示，現場勘查發現受災田區狀況嚴重，前天勘查完畢後確認有實際災損，公所、縣府加快申請動作，農糧署於昨天啟動災害穀收購作業，收購期至七月一日止，如當期作未申報種稻的農民，也開放昨天起到廿七日十天期間，向富里鄉農會受理補申報，以符合災害穀收購資格。

農糧署指出，稉種災害稻穀每公頃計畫及輔導收購數量合計三千二百公斤，收購價格為每公斤廿二元；餘糧收購數量三千四百公斤，收購價格每公斤廿點六元，合計六千六百公斤。秈種及糯種災害稻榖價格較稉種各減一元。農友繳交災害稻穀時，得比照標準稻穀，另領取烘乾、包裝及堆疊補助費用每公斤乾穀二元。

富里鄉農會推廣股表示，受損的田區佔整體水稻種植面積的比例不算高，主要是比較早種的水稻，由於富里鄉稻米包括各糧商、農會的契作收購價都高於災害穀收購價，大部分農民即使有受災，也不一定會繳災害穀，如受災情況僅稻穗前端發芽，稻穗後端仍可收穫者，還是會優先繳給契作或糧商。

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