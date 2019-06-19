〈北部〉桃園火車站周邊 警盯假愛心真推銷

2019-06-19

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園火車站周邊出現不肖份子對學生「強迫推銷」每個一九九元骷髏頭圖案的「愛心」零錢包，昨有受害學生家長在網路貼文提醒民眾注意。警方獲悉表示，已加強火車站周邊巡邏，也呼籲民眾若遇上強迫推銷行為，可立即撥打「110」報案查緝。

學生不善拒絕 被迫買零錢包

受害學生家長上網貼文說，她的兒子前幾天返家後告訴她說「我今天跟同學經過火車站，被強迫推銷愛心零錢包！」她回稱「你可以不要買啊」，但兒子滿臉委屈地說「我和同學都不知道怎麼拒絕，就被迫買了。」

家長對此自認倒楣說，這是讓兒子「花錢買經驗」，不願再追究，也提醒其他家長應該多加注意。

警方說，桃園警分局武陵派出所已對桃園火車站周邊加強巡邏查察，也通報鐵路警察局桃園分駐所、桃園火車站，共同遏止打著愛心之名卻強迫推銷愛心筆、零錢包的行為。

警方提醒 遇糾纏可立即報案

警方提醒民眾，若遇上強迫推銷、不願意購買還被糾纏的情況，切忌與對方發生衝突，可立即撥打「110」報案，警方若發現不法行為，將會依社會秩序維護法「強買、強賣物品或強索財務者」，對行為人處三日以下拘留或一萬二千元以下罰鍰，情節嚴重者更可依刑法強制罪移送法辦，追究強迫推銷行為人的罪責。

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