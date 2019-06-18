〈南部〉肥胖盛行率下降 屏東甩油成功

2019-06-18

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣運動人口漸增，根據屏東縣衛生局的統計，二○一七年屏東縣的肥胖盛行率達十六點二％排名全國第三，去年屏東縣肥胖盛行率降至十三點八％，退出全國前十名，成功減肥。

前年排名全國第三 去年退出前十名

屏東縣甩油成功，除了縣府衛生局以營造健康生活環境計畫，攜手鄉鎮市衛生所投入肥胖防治，屏東縣體育發展中心也成立全民運動及產業發展組，提升全民運動風氣。

縣府營造健康生活環境計畫

教育部體育署去年針對十三歲以上民眾電訪，屏東縣去年有在運動的民眾約有八十三％，與全國平均值相當，與六年前增加了三個百分點；另外，每週至少運動三次、每次至少三十分鐘、每分鐘心跳達一百三十下或是運動強度達到會流汗且會喘的「規律運動」人口比例，屏東縣去年達到三十四％ ，略高於全國平均值。

整理多處場域 提升縣民運動風氣

屏縣體發中心主任李達平說，近年屏東整理了多處運動場域，提供縣民更舒適的運動空間，並積極舉辦路跑、水域活動等，提升屏東運動風氣。

體育署的調查也顯示，屏東縣男性平均運動時間高於女性近二十分鐘。李達平指出，除了與社團、鄉鎮市公所合作，推出適合婦女朋友參與的運動課程，預計明年二月修繕完工的縣立體育館，未來也可研議提供女性運動專屬時段，提升女性朋友的運動意願。

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