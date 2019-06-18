〈北部〉宜縣傑出團隊獎 悟遠、湸悅10度獲獎

2019-06-18

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣文化局昨頒發傑出團隊獎項，有七組表演藝術團獲得殊榮；被列為重要傳統藝術文化保存團隊的漢陽北管劇團，團長陳玉環領獎時有感而發，強調經營劇團要靠「空與憨（傻勁與熱情）」，若計較太多，很難在演出路上耕耘下去。

共七組表演藝術團獲殊榮

今年獲選傑出團隊有宜蘭縣五十蘭愛樂合唱團、宜蘭青少年國樂團、聲納合唱團、悟遠劇坊、漢陽北管劇團、湸悅舞蹈團、瑪嘎巴嗨文化藝術團。悟遠劇坊、湸悅舞蹈團已是第十次獲獎，以阿美族文化為主的瑪嘎巴嗨文化藝術團，則是首度入選。

漢陽北管劇團︰經營靠「空與憨」

被列為宜蘭縣無形文化資產、重要傳統藝術文化保存團隊的漢陽北管劇團，創辦人莊進才老師曾獲頒「民族藝術薪傳獎」；團長陳玉環昨拿下傑出團隊獎後有感而發，強調要經營劇團得靠「空與憨」。

縣府︰入選團隊可優先獲得補助

她說，全國北管戲曲的職業劇團，只剩漢陽北管，但「職業」二字很沈重，為了劇團維生，她就賣了兩棟房子，若計較太多、沒熱情，很難在演出路上耕耘下去。漢陽劇團曾在二○○一年至二○○九年獲評傑出團隊，期間因人事更動，中斷傑出團隊申請，直到今年才重新提出，並順利入選。

陳玉環說，劇團承載重要文化傳承責任，也很需要舞台，希望相關單位能有實質跟具體方案幫助團隊，讓北管劇團能繼續在台灣土地演出。

縣文化局表示，入選的傑出團隊可優先獲得補助，並支持演出、出國交流計畫、辦理工作坊等，未來還會提供入選團隊與其他藝文資源媒合，參加縣內重大活動演出機會，讓團隊永續經營。

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