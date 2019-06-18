〈中部〉6年表現優 國小生獎勵點數換機票

2019-06-18

〔記者蔡宗勳、廖淑玲／綜合報導〕嘉縣竹崎鹿滿國小有個別出心裁的「獎勵存摺儲蓄辦法」，學童有好表現就記點鼓勵，一點等同一元，學期末兌換等值獎品，有幾位累積到畢業前「一次領」，其中，許品延破萬點換得日本大阪機票，要和家人同遊環球影城。

賽績佳守常規 鹿滿國小獎勵

鹿滿國小校長林俊良表示，七年前，師長和家長會制定「獎勵存摺儲蓄辦法」，學生從入學開始，舉凡考試、校內外競賽、生活常規好表現，都有一定的獎勵標準，「一點一元」存在「獎勵存摺」，經費全由家長會負擔。

1點等同1元 兌換等值獎品

每到學期末，校方會安排書商到學校擺攤，讓學生兌換各類用品，如果沒有喜歡的，經家長及學校同意，可以口頭預訂或上網訂購自己想要或需要的東西，實施以來，每年都有人將點數累計到畢業前夕再來兌換「大東西」，如運動鞋、腳踏車、套書等，今年更出現存逾萬點的「超級大戶」。

林俊良說，許品延、鍾奕恆與劉柏呈三位應屆畢業生都是足球隊員，從小一就代表學校南征北討，加上各類優異表現，都累積了可觀的點數，九千多點的鍾奕恆兌換平板電腦，五千多點的劉柏呈全部用來買喜歡的書籍。

許品延表示，原本也想換平板電腦，但覺得可以後再買，家人的陪伴則沒辦法買到，因之前曾和家人到東京自由行，玩得很盡興，這次決定「把平板變大阪」，與家人去日本看喜歡的鋼彈與暢遊環球影城。

鍾奕恆將透過平板好好看看網路世界，也為即將到來的國中生活做準備；劉柏呈除請校長在每本書簽名，還捐書給學校圖書館，希望學弟妹也熱愛閱讀。

安慶國小畢典 遇停電移戶外

另外，雲林虎尾國小昨天畢業典禮，家長會長林怡伶送出萬元平板電腦，贏得全場最熱烈掌聲；安慶國小畢典發生電線短路全校停電，緊急從室內移到戶外，繼續舉行，而雲林縣大多數國中小學安排昨天舉辦畢典，成了各級地方民意代表最忙碌的一天。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法