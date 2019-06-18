〈中部〉秋行軍蟲8鄉鎮淪陷已確定14例 雲林全國最多

2019-06-18

〔記者黃淑莉／雲林報導〕秋行軍蟲來勢洶洶，截至昨天，雲林全國最多，確定十四件、八個鄉鎮淪陷，雲林縣府疫情監控處理小組表示，全部都已完成撲滅作業，雖縣內發現的都是幼蟲，但因其他縣市有發現成蟲，防治措施已啟動第二階段「強制噴藥」。

啟動第二階段強制噴藥

根據農委會統計，全國通報秋行軍蟲幼蟲發生案件經形態鑑定，確定六十多件，其中雲林十四件，分別在水林、四湖、褒忠、麥寮、口湖、古坑、莿桐、東勢等八鄉鎮。

雲林縣疫情監控處理小組說，縣內十四件都是在玉米田發現，玉米植株小，發現的秋行軍蟲都是幼蟲，件數多是因農民很謹慎，通報十分踴躍。

疫情監控處理小組指出，先前國內發現秋行軍蟲都是幼蟲，採取第一階段防治，即將有蟲害的植株剷除、挖坑掩埋，雲林十二件都是以掩埋方式處理，因其他縣市已發現成蟲及蛹，中央應變小組昨天下午宣布啟動第二階段「強制噴藥」的防治作為。

雲林縣府農業處長張鴻猷表示，中央先前已公告十一種玉米緊急防治用藥，賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克及蘇力菌等，為避免抗藥性，請輪用不同作用機制農藥，並遵守安全採收期。

政府大動作防堵秋行軍蟲，但有農民不以為然，雲林縣疫情監控處理小組強調，秋行軍蟲是首次入侵，且其繁殖力強、食源多達三百多種，為免危害農作，提醒農民不要大意，大家一起來抓蟲，把握黃金防疫期，只要發現或疑似秋行軍蟲蹤跡，立即通報公所、縣府等防疫單位。

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