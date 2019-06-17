〈南部〉澎湖泳渡出意外 賴峰偉仍赴海峽論壇

2019-06-17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長賴峰偉創辦並引以為傲的泳渡澎湖灣，首次發生溺斃意外，但上午賴還與前總統馬英九參加二千公尺挑戰組，出事後「神隱」，只透過教育處表示究責到底，原來賴已前往中國廈門參加海峽論壇。

澎湖縣政府表示這是既定行程，出席「第十一屆海峽論壇」，當面向中國福建省長唐登杰、福建省台辦主任王玲表達閩籍漁船頻繁進入澎湖限制海域捕魚，希望中國能約束轄境漁船，並召開澎閩漁業會議，共商解決辦法；至於泳渡澎湖灣意外，跨海指示教育處妥善處理相關後事，並一定會檢討究責。

賴峰偉在海峽論壇歡迎晚宴向唐登杰表示，我方海巡今年至今查扣十一艘中國漁船越界捕魚，其中有十艘為中國福建籍，一艘為中國廣東籍，中國漁船使用滾輪式拖網會破壞珊瑚礁，嚴重危及海洋生態，造成澎湖在地漁民極大反彈，希望中國福建可約束境內漁民，不要進入澎湖海域作業。

晚宴結束後，王玲至賴峰偉下榻的飯店拜訪，討論中國漁船越界捕魚問題。賴峰偉提議澎湖、中國福建共同召開漁業會議，邀集雙方漁會、漁民團體對談，尋求共識，解決爭議。王玲表示樂觀其成，將盡力促成雙方召開漁業會議，且將建立聯繫窗口，一旦有中國閩籍漁船進入澎湖限制海域捕魚，可由澎湖即時提供船籍資料，福建將專案處理。

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